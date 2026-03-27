Un invierno con campos amarillos podría prometer más dólares para Santa Fe
Las crucíferas son oleaginosas que se pueden alternar con la soja y mejorar el suelo. Su destino: biodiésel para aviones y diésel verde, de alto valor económico y geopolítico. Los franceses ya invirtieron en Santa Fe; YPF reactiva la refinería de San Lorenzo para agregar valor.
Bunge y Chevron tienen inversiones de Camelina en Pergamino.
Ya habrá quien identifique los campos sembrados con colza en invierno. Pero los viajantes del centro-norte santafesino podrían comenzar a ver más lotes en los que, en pleno invierno, el paisaje verde torne al amarillo de la floración, para pasar a un color marrón claro, pajizo o dorado hasta la cosecha de mediados de octubre.
La “camelina” no es, sin embargo, un dato artístico; se trata de una oleaginosa decisiva en la energía y la geopolítica.
Y también en la economía de Santa Fe. La camelina -como la colza, la carinata y el cártamo- es una crucífera que tiene la virtud, procesada, de ofrecer más aceite y menos harina. Y ese aceite tiene mejores propiedades para el biodiésel denominado SAF (Sustainable Aviation Fuel) que Europa demanda para sus aviones.
Tanto que Louis Dreyfus puso en marcha días atrás una nueva línea de molienda especializada en su complejo agroindustrial de Timbúes, en el sur de nuestra provincia. Se trata de una inversión de aproximadamente US$ 70 millones destinada específicamente al procesamiento de semillas con alto contenido de aceite, como la camelina, la carinata y la colza.
Alto impacto en la actividad económica local.
Sin embargo la multinacional francesa exportará el aceite para refinarlo como SAF en Europa. Distinto es el caso de YPF, que le dará a la destilería de San Lorenzo -el proyecto se denomina Santa Fe Bio- el propósito de producir SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), conocido como "diesel verde", que es un biocombustible de segunda generación.
Sin retenciones
En medio de una agroindustria que exportará hasta US$ 42 mil millones este año en soja, maíz, trigo y un par de especies más, la camelina trae bajo el brazo otro incentivo: no paga retenciones, su siembra puede mejorar los suelos y no compite con otras especies.
Se trata de cultivos de "servicio" o cobertura. A diferencia de la soja o el maíz, muchas crucíferas se siembran en invierno, cuando el suelo normalmente estaría desnudo. Esto ayuda a capturar carbono: las plantas absorben CO2 de la atmósfera y lo fijan en el suelo a través de sus raíces.
Además las crucíferas tienen raíces pivotantes (largas y profundas) que "descompactan" la tierra de forma natural, mejorando la absorción de agua.
Las barreras de Europa
Pero no todo es un camino despojado para un gran negocio. “Si dilatamos procesos certificables, la capacidad argentina de insertarse en el nuevo mercado será reducida”, dijo Gustavo Idígoras este jueves, durante la presentación de una “calculadora” de balance de carbono para quienes opten por la camelina, la colza o la carinata.
La herramienta que diseña la agrpoindustria, con inteligencia y conocimeinto locales.
La herramienta fue presentada por el Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN), una iniciativa privada lanzada en 2019 por las principales bolsas de cereales y comercio del país (Santa Fe entre ellas) para certificar la huella de carbono de los productos agroindustriales de exportación. Un requisito de mercados compradores.
La normativa busca medir, reducir y compensar emisiones (carbono neutralidad), mejorando la competitividad internacional. Sabine Papendieck (PACN) advirtió que los biocombustibles no sólo serán usados por la aviación sino también por el transporte naviero. Pero necesitan “datos verificados y basados en ciencia” para avalar “prácticas productivas y perfiles ambientales”.
Paula Troya, de la Fundación de Investigación y Desarrollo Agropecuario (Fida), relató los 8 meses de desarrollo de las herramientas que incluyen una calculadora, un manual de metodología y uso, el manual de buenas prácticas ambientales y esquemas de certificación.
La iniciativa busca posicionar a la agricultura argentina -a sus productos- como parte de la solución al cambio climático, resaltando la capacidad de captura de CO2.
Santa Fe y las Pymes
El 14 de febrero del 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, firmaron el decreto por el cual se declaró de interés provincial la investigación, capacitación, fomento, desarrollo, producción industrial, comercialización y consumo del Combustible de Aviación Sostenible (SAF) dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe.
Certificar la capura de carbono, una llave de acceso a los mercados internacionales.
Puccini viene manteniendo encuentros con empresas como Nuseed en el sur santafesino, y guarda reservas por nuevas inversiones que podrían estar llegando a la provincia. Hay empresas españolas en el territorio local, que llegaron con el “know how” de la camelina de la mano del proyecto de LDC, que necesitaba producción para su inversión industrial.
Resta saber el lugar que podrían tener las 10 productoras Pymes del biodiésel en la provincia. Son actores “de cercanía” con la producción agrícola, que deberá comenzar a su vez a evaluar la alternativa de la camelina en tanto el mercado estandarice la demanda.