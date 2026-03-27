Asoma la “camelina”

Un invierno con campos amarillos podría prometer más dólares para Santa Fe

Las crucíferas son oleaginosas que se pueden alternar con la soja y mejorar el suelo. Su destino: biodiésel para aviones y diésel verde, de alto valor económico y geopolítico. Los franceses ya invirtieron en Santa Fe; YPF reactiva la refinería de San Lorenzo para agregar valor.