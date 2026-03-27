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Del laboratorio a la industria: las tecnologías que transforman los lácteos

La industria láctea enfrenta el desafío permanente de mejorar su competitividad, eficiencia y calidad, por lo que la actualización técnica se vuelve un pilar estratégico. En este contexto, el Simposio de Ciencia y Tecnología de Lácteos será un verdadero ámbito de transferencia de conocimiento aplicado del que participarán exponentes nacionales e internacionales. Será en TodoLáctea, el 12 y 13 de mayo.

El simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteosEl simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteos
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A desarrollarse los días 12 y 13 de mayo en el Auditorio DeLaval de TodoLáctea, en la Sociedad Rural de San Francisco, el simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteos, con foco en la eficiencia productiva, la funcionalidad de los alimentos y la evolución de los hábitos de consumo.

La incorporación de nuevas tecnologías, el perfeccionamiento de procesos tradicionales y la adaptación a las demandas del consumidor moderno exigen una capacitación continua por parte de técnicos, profesionales e industriales del sector.

El simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteosEl simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteos

Es por ello que la propuesta, elaborada conjuntamente entre la Escuela Superior Integral de Lechería y la organización de TodoLáctea, articula conocimientos científicos, experiencias industriales y tendencias de mercado.

Consolidándose como una instancia clave para quienes buscan elevar los estándares de calidad en sus procesos y que contará con exponentes internacionales y nacionales para abordar temáticas vinculadas.

Programa de Conferencias

MARTES 12

14.30 hs. Avances en la elaboración de mozzarella: tecnologías para optimizar el rendimiento y la funcionalidad.

Diserta: Tiago Silva, experto en tecnología láctea y especialista en quesos de la firma Novonesis

Mirá tambiénLa actividad de la cadena agropecuaria volvió a crecer en febrero y alcanzó un nuevo máximo histórico

Clasificaciones de la Muzzarella argentina: ¿Qué estamos haciendo para ayudar a industriales y consumidores?.

Diserta: Germán Francisco Aranibar Aversa, especialista en Análisis Sensorial de Queso del INTI.

15.45 hs. Tecnología de producción de quesos de pasta hilada: Cultivos e Ingredientes.

GentilezaEl simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteos

Diserta: Ing. Paolo Sentati (I+D, Calza Clemente SRL, Italia)

16.30 hs. Break

Mirá tambiénGanadería: con precios en máximos históricos, los márgenes productivos alcanzan niveles récord

17.00 hs. Manejo de Crema para la producción de Manteca.

Diserta: Javier Abrate, titular de Bia Consult.

17.30 hs. Tendencias en la cocina: cambios en el consumo y en los hábitos alimentarios. Uso de muzzarellas en la cocina gourmet.

Diserta: Chef Andrés Chaijale, emblemático profesional gastronómico de Córdoba.

MIÉRCOLES 13

15.00 hs. Biotecnología aplicada al desarrollo de quesos de alta humedad y lácteos frescos.

Desde Santa Fe se genera el 80 por ciento del total del producto a nivel nacional.El simposio propone un recorrido integral por las principales innovaciones tecnológicas vinculadas a la elaboración de productos lácteos

Diserta: Marina Corrêa Brito, gerente de Servicios Técnicos de Ajinomoto (Brasil) / se desempeña como focal point para proyectos en productos lácteos en Latinoamérica.

15.45 hs. Innovar para fermentar mejor: nuevas tecnologías para yogurt y bebidas lácteas fermentadas.

Diserta: Marcellus Thomacelli De Carvalho, especialista para yogures y bebidas lácteas fermentadas.

16.30 hs. Actualización en Quesos con Ojos.

Diserta: Laura Robert, asesora técnica en industria láctea, quien revista en la empresa Tuteur.

17.15 hs. Dulce de Leche, alfajor y territorio: cuando la ciencia se cruza con la identidad.

Diserta: Ivana Nieto, coordinadora general de jurados en Dulce de Leche y presidente del Consejo Mundial del Dulce de Leche.

Sobre TodoLáctea 2026

Es la Exposición Comercial, Industrial, de Servicios y Capacitación más importante de Argentina y el Cono Sur que refleja a la cadena láctea.

Es organizada por el Grupo TodoAgro y su edición 2026 se realizará en la Sociedad Rural de San Francisco, provincia de Córdoba, del 12 al 14 de mayo. Contará con más de 220 stands comerciales, eventos de capacitación y concursos del que formarán parte 120 disertantes nacionales e internacionales, más una gran expo y jura del Holando Argentino.

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