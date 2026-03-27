Lechería

Del laboratorio a la industria: las tecnologías que transforman los lácteos

La industria láctea enfrenta el desafío permanente de mejorar su competitividad, eficiencia y calidad, por lo que la actualización técnica se vuelve un pilar estratégico. En este contexto, el Simposio de Ciencia y Tecnología de Lácteos será un verdadero ámbito de transferencia de conocimiento aplicado del que participarán exponentes nacionales e internacionales. Será en TodoLáctea, el 12 y 13 de mayo.