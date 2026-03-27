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La actividad de la cadena agropecuaria volvió a crecer en febrero y alcanzó un nuevo máximo histórico

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en febrero una suba mensual desestacionalizada del 0,2% y se ubicó 15,8% por encima del nivel de igual mes del año anterior, según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.