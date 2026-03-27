Informe del ROSGAN

Ganadería: con precios en máximos históricos, los márgenes productivos alcanzan niveles récord

El último informe de la SAGyP y el Rosgan confirma un escenario excepcionalmente favorable para la cría y el ciclo completo. En el primer trimestre, el precio del novillito y del ternero de invernada se posicionaron en los valores más altos de la serie histórica.