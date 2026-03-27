Ganadería: con precios en máximos históricos, los márgenes productivos alcanzan niveles récord

El sector ganadero argentino atraviesa un inicio de año con indicadores de rentabilidad que no se veían en más de una década.
El último informe de la SAGyP y el Rosgan confirma un escenario excepcionalmente favorable para la cría y el ciclo completo. En el primer trimestre, el precio del novillito y del ternero de invernada se posicionaron en los valores más altos de la serie histórica.
El sector ganadero argentino atraviesa un inicio de año con indicadores de rentabilidad que no se veían en más de una década.
Según el último informe trimestral de Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación Ganadera de la SAGyP, la combinación de precios de hacienda en alza y una relación favorable con los insumos básicos ha empujado los márgenes brutos a niveles máximos.
Durante el primer trimestre de 2026, los precios de la hacienda en pie mantuvieron una firme tendencia alcista. En categorías de invernada se registraron subas del 11%, mientras que el consumo y la exportación (hacienda para faena) crecieron un 10%.
En términos reales, tanto el novillito como el ternero se ubican hoy en el techo de la serie histórica.
En el Mercado Agroganadero (MAG), el novillito evidencia una suba interanual del 35%, situándose un 60% por encima del promedio de los últimos 15 años. Por el lado de la invernada, el Rosgan marcó en febrero una referencia de $6.269 por kilo para el ternero, valor que en marzo se aceleró hasta alcanzar los $6.809.
Este escenario de precios ha derramado directamente sobre la rentabilidad de los establecimientos:
Cría: En modelos de la Cuenca del Salado, el margen bruto se estima en $374.000 por hectárea, el valor más alto desde 2011 y un 59% superior al año pasado.
Ciclo Completo: En la zona centro-sur de Córdoba, los márgenes superan los $406.000 por hectárea, representando un salto del 77% respecto al ciclo anterior.
Invernada de alta producción: Pese al costo de reposición, los márgenes rondan los $833.000 por hectárea, gracias a la eficiencia en la producción de carne.
Uno de los pilares que sostiene la rentabilidad, especialmente en los esquemas de engorde, es la relación de intercambio con el alimento. Actualmente, por cada kilo de novillito gordo vendido, un productor puede adquirir aproximadamente 20 kilos de maíz.
Esta capacidad de compra representa casi el doble del promedio histórico, lo que compensa una relación de reposición (ternero/novillito) que se encuentra alta, oscilando entre 1,40 y 1,45.
No todo el panorama es lineal. El informe advierte que el incremento de la hacienda está generando fuertes tensiones en la cadena industrial.
Los frigoríficos enfrentan un encarecimiento en su abastecimiento que no siempre pueden trasladar al mostrador, ante un consumo interno que muestra signos de saturación y dificultades para convalidar nuevos aumentos.
Asimismo, los analistas sugieren mantener la atención sobre el mercado de granos. Cualquier cambio en las reglas de juego locales —como una modificación en los derechos de exportación— o un giro en el contexto geopolítico internacional que afecte el precio de los commodities, podría alterar rápidamente la ecuación económica de los feedlots y sistemas intensivos.
En este contexto, la cría y el ciclo completo emergen hoy como los modelos de menor riesgo relativo y mayor estabilidad para enfrentar la volatilidad del mercado global.