Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Lluvias irregulares y subas térmicas: el tiempo se vuelve inestable en la región productiva santafesina

Un frente de tormenta marcará una semana de alta variabilidad en el área agrícola, con temperaturas cambiantes, lluvias concentradas en una franja específica y riesgo de eventos severos. Para la mayor parte de la provincia de Santa Fe, las precipitaciones oscilarán entre los 10 a 25 milímetros.