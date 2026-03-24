Entre corrales y las pistas

De la escuela a Expoagro: la experiencia de un alumno de Tostado en la mayor muestra del campo

Danilo Córdoba, estudiante de la Escuela Agrotécnica N° 8205 de Tostado, participó de Expoagro 2026 tras una pasantía impulsada por su docente, el veterinario Fernando Varoli. Su experiencia refleja el valor de la formación práctica y el vínculo entre la educación rural y el sector productivo.