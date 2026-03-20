El potencial del Holando Argentino

De Wisconsin a San Francisco: Brian Coyne será el encargado de consagrar a las mejores vacas lecheras del país

El estadounidense Brian Coyne, referente global en genética y selección, será el encargado de consagrar a los mejores ejemplares Holando y Jersey. La muestra, que se realizará del 12 al 14 de mayo, busca consolidarse como el epicentro de la excelencia lechera en la región.