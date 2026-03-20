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El potencial del Holando Argentino

De Wisconsin a San Francisco: Brian Coyne será el encargado de consagrar a las mejores vacas lecheras del país

El estadounidense Brian Coyne, referente global en genética y selección, será el encargado de consagrar a los mejores ejemplares Holando y Jersey. La muestra, que se realizará del 12 al 14 de mayo, busca consolidarse como el epicentro de la excelencia lechera en la región.

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La cuenta regresiva para TodoLáctea 2026 ya comenzó, y la organización ha confirmado una noticia que eleva la vara competitiva de la muestra: la jura de clasificación estará bajo la mirada experta de Brian Coyne.

El jurado estadounidense, con una trayectoria que incluye más de 80 exposiciones en diez estados de su país y una reciente promoción a la Lista Nacional de Jueces de la Asociación Holstein de EE. UU., llega a la Argentina para evaluar el potencial de las cabañas locales.

TodoLáctea 2026: Un jurado de élite internacional para la pista de San FranciscoEl jurado estadounidense, con una trayectoria que incluye más de 80 exposiciones en diez estados de su país

Coyne no es solo un evaluador de morfología; su perfil combina la experiencia de campo —criado en una granja tradicional de Wisconsin— con una formación académica de vanguardia en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Su visión actual, moldeada por años de consultoría genética para firmas líderes como Select Sires, Inc., aporta un enfoque donde la estética de la vaca lechera se encuentra con la eficiencia productiva y los datos genómicos.

La transición del "ojo" a los datos

Lo que hace especialmente relevante la presencia de Coyne en la pista de la Sociedad Rural de San Francisco es su especialización en la optimización de índices genéticos.

En la lechería moderna, la jura ya no depende únicamente de la intuición del experto, sino de la capacidad del animal para traducir su biotipo en rentabilidad económica.

TodoLáctea 2026: Un jurado de élite internacional para la pista de San FranciscoLo que hace especialmente relevante la presencia de Coyne en la pista de la Sociedad Rural de San Francisco es su especialización en la optimización de índices genéticos.

Actualmente, Coyne lidera programas globales enfocados en el uso de tecnologías avanzadas, como el semen sexado y las pruebas genómicas, herramientas que permiten acelerar el progreso genético de los rodeos.

Su labor diaria consiste en traducir conceptos complejos de heredabilidad en decisiones prácticas para el productor, una filosofía que seguramente se verá reflejada en sus comentarios al borde de la pista.

El escenario: San Francisco espera por las mejores

La gran cita para la genética lechera tendrá su epicentro los días 12, 13 y 14 de mayo. Cabañas de las principales cuencas productoras del país ya preparan sus mejores lotes de Holando Argentino y Jersey para desfilar por la pista central.

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El cronograma oficial marca que la actividad fuerte en el ring de ventas y jura dará inicio el miércoles 13 de mayo a partir de las 9:00 hs.

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Para los criadores argentinos, será una oportunidad única de someter sus ejemplares al criterio de un técnico que hoy marca tendencia en la selección de rodeos en el hemisferio norte, buscando ese equilibrio esquivo entre una vaca longeva, funcional y de alta producción.

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