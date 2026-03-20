Radiografía de la molienda: Argentina ya conoce su capacidad productiva real

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, impulsó durante 2025 un relevamiento nacional que no tiene precedentes.
A través de un relevamiento inédito que alcanzó a casi el 100% de la industria, la Secretaría de Agricultura logró determinar el potencial exportador y de mercado interno del sector molinero. Un insumo clave para la toma de decisiones basadas en evidencia.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, impulsó durante 2025 un relevamiento nacional que no tiene precedentes.
Y permite hoy conocer con precisión el potencial real de la molienda triguera, uno de los eslabones más estratégicos de la cadena agroindustrial argentina que se complementa con la fiscalización inteligente que lleva adelante el área.
Participaron 160 operadores que representan el 94,7% de los molinos y el 99,8% de la molienda nacional.
Se trata de la base de datos más representativa y completa disponible hasta el momento sobre la estructura productiva molinera. Contar con esta información consolidada representaba una deuda histórica de cara en la planificación sectorial, el análisis estructural y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia.
Vale destacar que el dato central que surge del relevamiento es la Capacidad Máxima Esperable de la industria molinera argentina del cereal asciende a 761.934 toneladas mensuales.
Este indicador estima el volumen de producción que el sector puede alcanzar operando cinco días y medio por semana, 24 horas por jornada y con un coeficiente operativo del 85%, que refleja parámetros habituales de funcionamiento.
El relevamiento también permite estimar otros escenarios de producción con métricas complementarias permiten comparar el desempeño real con los distintos niveles de potencial productivo.
E incorpora, a su vez, información sobre almacenamiento de trigo seco y harinas, consumo energético, funcionamiento operativo, logística y dotación de personal, integrando variables que permiten comprender en profundidad la estructura del sector.
El relevamiento también permitió estimar otros escenarios de producción. La capacidad máxima teórica —considerando eficiencia plena y especificaciones técnicas de la maquinaria— alcanzó 1.032.955 toneladas mensuales. La capacidad máxima normal se ubicó en 878.012 toneladas mensuales.
En tanto, la capacidad declarada actualmente en uso es de 671.878 toneladas mensuales. Estas métricas complementarias permiten comparar el desempeño real con los distintos niveles de potencial productivo.
Este avance es parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la calidad de la información agroindustrial. La integración de estos datos con herramientas ya existentes, como el Controlador Electrónico de Molienda de Trigo (CEMT) y las declaraciones juradas sectoriales, permitirá mejorar la consistencia analítica y la toma de decisiones.