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Argentina blinda sus exportaciones: acuerdo clave para el control de malezas en granos

En un encuentro clave entre la Secretaría de Agricultura, el Senasa y los principales actores de la cadena agroindustrial, se definió un plan de acción conjunto para intensificar el control de malezas y garantizar los estándares internacionales de soja, cebada y sorgo.