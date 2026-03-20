Argentina blinda sus exportaciones: acuerdo clave para el control de malezas en granos

El posicionamiento de Argentina como "proveedor confiable" de alimentos en el mercado global no es solo un eslogan, sino una construcción técnica constante.
En un encuentro clave entre la Secretaría de Agricultura, el Senasa y los principales actores de la cadena agroindustrial, se definió un plan de acción conjunto para intensificar el control de malezas y garantizar los estándares internacionales de soja, cebada y sorgo.
El posicionamiento de Argentina como "proveedor confiable" de alimentos en el mercado global no es solo un eslogan, sino una construcción técnica constante.
Bajo esta premisa, la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fue escenario de una reunión estratégica con referentes de la cadena agroexportadora para fortalecer las herramientas de control de malezas en los granos que el país despacha al mundo.
El foco del encuentro estuvo puesto en la ejecución de un plan de acción que busca blindar la sanidad de los cargamentos ante las crecientes exigencias fitosanitarias de los destinos internacionales.
El acuerdo principal radica en la revisión de las recomendaciones para implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con especial énfasis en los cultivos de soja, cebada y sorgo. Para ello, se formalizó una mesa de trabajo técnica entre el sector público y privado que no solo se limitará al diagnóstico, sino que lanzará una estrategia de difusión masiva.
"El objetivo es que las herramientas de manejo lleguen a cada eslabón de la cadena, desde el productor hasta el exportador, asegurando que el grano que sale del campo cumpla con los requisitos del país de destino", destacaron fuentes oficiales.
Argentina cuenta con una ventaja comparativa que fue subrayada en el encuentro: su sólido entramado institucional. La agilidad en la comunicación entre el Senasa (como organismo de control) y entidades de trayectoria como INTA, AACREA, AAPRESID y la Red de BPA, permite una respuesta rápida ante las exigencias de los mercados externos.
Esta sinergia público-privada es la que permite gestionar con éxito los planes de manejo integrado de plagas y asegurar que los canales de exportación permanezcan abiertos y libres de fricciones comerciales.
La reunión contó con una amplia representación del sector, reflejando el compromiso de toda la cadena:
Sector Público: Secretaría de Agricultura, Senasa y la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Sector Privado y Gremial: CIARA-CEC, ACSOJA, Federación de Acopiadores, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, AFA y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.