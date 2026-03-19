En Expoagro, Limousin mostró sus ventajas como raza carnicera

La Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL) estuvo en el sector ganadero de Expoagro 2026, 20° edición de la muestra a campo abierto que se realiza anualmente en el mes de marzo, en San Nicolás, BA.
La raza continental de origen francés estuvo en el sector ganadero de la muestra, donde productores pecuarios interesados en incorporarla a sus rodeos se acercaron a los animales expuestos y consultaron sobre las alternativas de uso como raza cruzante.
La Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL) estuvo en el sector ganadero de Expoagro 2026, 20° edición de la muestra a campo abierto que se realiza anualmente en el mes de marzo, en San Nicolás, BA.
Lo hizo con 5 animales de pedigree de la cabaña La Cotidiana, de La Cotidiana SRL, (Chenaut, Exaltación de la Cruz, BA), mediante los cuales informó sobre sus características y ventajas como eficiente productora de carne vacuna de calidad, tanto como raza pura, como en cruzamientos.
Juan Pablo Lattanti, presidente de la AACL manifestó que “estamos muy contentos de haber participado nuevamente de Expoagro” y precisó que “este año trajimos 2 machos, 2 hembras y 1 vaca con cría”.
Agregó que “el público se acercó a consultar sobre las bondades de la raza, especialmente en el contexto del ‘boom’ ganadero que hoy se vive en la Argentina, ya que los productores buscan esa eficiencia y rentabilidad que ofrece Limousin, que permite agregar kilos de carne en los cruzamientos, que es lo que hoy busca el mercado”.
En este sentido, Lattanti destacó que “actualmente se está viendo la oferta temprana y la compra-venta de terneros para engordar para comenzar a incursionar en cruzamientos en lo rodeos e incorporar reproductores machos para ese mejoramiento a través de la cruza con Limousin”.
Al respecto, remarcó que “el ternero tiene un valor muy importante y la relación insumo/producto respecto del valor de los alimentos y del kilo de carne es muy favorable”.
Sobre las consultas de los productores que se acercaron a la carpa y corral de Limousin en Expoagro Lattanti destacó que “la gente consultó sobre la eficiencia de conversión del Limousin, su fertilidad, su adaptación al medio, su mansedumbre y sobre el gen F94L”.
Se trata de un gen exclusivo que tiene la raza, que hace unos 2 años descubrió una universidad australiana, y que le permite producir más carne con menor consumo de alimento. Al respecto, aseguró que “Limousin es una herramienta de bajo costo para mejorar los cruzamientos”.
Finamente Lattanti, señaló que “este año se cumplen 60 años de la creación de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, fundada en 1966, que es la primera asociación de criadores de la raza fuera de Francia”.