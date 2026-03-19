En el sur santafesino

La Sociedad Rural de Rosario celebra 131 años de historia y compromiso con el sector agropecuario

Este 19 de marzo, la Sociedad Rural de Rosario celebra 131 años de historia, consolidándose como una institución clave para el sector agropecuario de la región. Desde su fundación en 1895 hasta la actualidad, la entidad ha acompañado a los productores, promovido la producción y participado activamente en instituciones locales y nacionales, enfrentando además desafíos vinculados a políticas gubernamentales y falta de infraestructura.