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La Sociedad Rural de Rosario celebra 131 años de historia y compromiso con el sector agropecuario

Este 19 de marzo, la Sociedad Rural de Rosario celebra 131 años de historia, consolidándose como una institución clave para el sector agropecuario de la región. Desde su fundación en 1895 hasta la actualidad, la entidad ha acompañado a los productores, promovido la producción y participado activamente en instituciones locales y nacionales, enfrentando además desafíos vinculados a políticas gubernamentales y falta de infraestructura.

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La Sociedad Rural de Rosario cumple este 19 de marzo 131 años de trayectoria, consolidando su papel como una institución central en la vida agropecuaria y comunitaria de la región.

Sus orígenes se remontan a 1895, cuando un grupo de hombres comprometidos con el desarrollo del sector agropecuario fundó la Sociedad Rural Santafesina del Rosario, impulsados por la ley provincial de 1894 que fomentaba la realización de Ferias Agrícolas y Ganaderas.

Alianza Ganadera, no es solo un acuerdo comercial; es la cristalización del sexto principio cooperativo: la ayuda mutua para generar desarrollo a escala.131 años de trabajo y defensa de los productores

La entidad obtuvo su personería jurídica provincial el 26 de agosto de ese mismo año. En 1909, durante una asamblea general presidida por el Dr. Lisandro de la Torre, se decidió cambiar su nombre por el actual, Sociedad Rural de Rosario, consolidando así su identidad institucional.

Presencia y participación en la actualidad

A lo largo de los años, la Sociedad Rural de Rosario se ha mantenido activa en diversas instituciones de la ciudad, como la Bolsa de Comercio, el Aeropuerto y colectivos como la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (O.A.M.E).

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También participa en la vida gremial de segundo y tercer orden, integrando la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (C.A.R.S.F.E.) y la Confederación de Rurales Argentinas (C.R.A.), lo que le permite acompañar a sus asociados y trasladar sus inquietudes a los espacios correspondientes.

131 años acompañando al sector agropecuario: Rosario destaca la trayectoria de su Sociedad RuralMaría Soledad Aramendi, la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rosario

Entre sus actividades destacadas, la realización anual del Congreso Ganadero refleja su compromiso con la producción, sumando la participación de numerosos actores del sector y reafirmando su vocación de servicio.

La Sociedad Rural de Rosario no solo promueve la actividad productiva, sino que también actúa como espacio de debate y actualización para los productores de la región.

Desafíos y reclamos del sector

Pese a su sólida trayectoria, el sector agropecuario atraviesa momentos críticos. La institución denuncia problemas recurrentes como la presión tributaria elevada, las retenciones, la falta de infraestructura en caminos rurales y rutas, y la inseguridad.

Estos reclamos, transmitidos a las autoridades correspondientes, reflejan la preocupación de la entidad por garantizar condiciones adecuadas para la producción y la vida de los productores.

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Más allá de la celebración, el 131° aniversario de la Sociedad Rural de Rosario invita a reflexionar sobre los logros alcanzados en todos estos años, defendiendo los intereses de los productores y promoviendo el desarrollo agrícola y ganadero.

La institución reafirma su compromiso de acompañar a sus asociados, escuchar sus reclamos y trabajar por un sector más competitivo y sostenible, consolidando su papel como referente histórico y activo de la comunidad agropecuaria de Rosario.

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