Alivio

Las lluvias consolidan las proyecciones y la cosecha de maíz toma ritmo

Las precipitaciones generalizadas de los últimos días mejoraron drásticamente la condición de la soja de segunda y los maíces tardíos. Con rindes que superan las expectativas en la zona núcleo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene sus estimaciones de producción nacional en niveles optimistas.