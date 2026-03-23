Las lluvias consolidan las proyecciones y la cosecha de maíz toma ritmo
Las precipitaciones generalizadas de los últimos días mejoraron drásticamente la condición de la soja de segunda y los maíces tardíos. Con rindes que superan las expectativas en la zona núcleo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene sus estimaciones de producción nacional en niveles optimistas.
La condición hídrica a nivel nacional subió 7 puntos permitiendo que la mayoría de los planteos retomen su potencial de rendimiento en una etapa crítica del ciclo productivo. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian
El panorama agrícola argentino respira con mayor tranquilidad. Tras un período de marcado déficit hídrico, especialmente en el centro y sudeste de Buenos Aires, el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirma que las lluvias recientes han sido el factor determinante para estabilizar los cultivos de ciclo tardío y de segunda.
La condición hídrica a nivel nacional subió 7 puntos permitiendo que la mayoría de los planteos retomen su potencial de rendimiento en una etapa crítica del ciclo productivo. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian
Gracias a este aporte de humedad, la condición hídrica a nivel nacional subió 7 puntos porcentuales, permitiendo que la mayoría de los planteos retomen su potencial de rendimiento en una etapa crítica del ciclo productivo.
Soja: rindes sólidos en el corazón productivo
La soja de primera se encuentra a las puertas de la cosecha con números que entusiasman. En la región del Núcleo Norte, los colaboradores informan rindes esperados que promedian los 35,9 qq/Ha, mientras que en el Núcleo Sur la cifra asciende a 37,9 qq/Ha.
Sin embargo, la mayor atención estaba puesta en la soja de segunda, que en un 74,7% se encuentra atravesando su período crítico de definición de rendimiento.
La condición hídrica a nivel nacional subió 7 puntos permitiendo que la mayoría de los planteos retomen su potencial de rendimiento en una etapa crítica del ciclo productivo. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian
Las precipitaciones no solo mejoraron el estado de las plantas, sino que permitieron sostener una proyección de producción nacional de 48,5 millones de toneladas. Actualmente, el 67% de la soja de segunda se clasifica bajo una condición entre Normal y Excelente.
Maíz: entre la cosecha avanzada y el llenado de granos
En lo que respecta al maíz, las máquinas ya están trabajando a pleno.
La cosecha nacional alcanza el 13% del área apta, con un fuerte despliegue en el Núcleo Norte, donde los rendimientos promedian unos impactantes 98,2 qq/Ha. Por su parte, el Núcleo Sur comenzó a tomar impulso con rindes promedio de 86,6 qq/Ha.
Para el maíz tardío, el escenario es igualmente favorable. El 90% de estos cuadros presenta una condición de cultivo entre Normal y Excelente, beneficiándose de una mejora en las reservas hídricas justo cuando los granos están en pleno proceso de llenado.
Bajo este escenario, la entidad mantiene su ambiciosa proyección de 57 millones de toneladas.
Girasol: la cosecha recupera velocidad en el sur
Luego de algunas interrupciones, la recolección de girasol volvió a tomar ritmo, impulsada por el avance en el sur del área agrícola. Durante la última semana, las labores progresaron 11 puntos, alcanzando un 48,2% del total nacional.