El mundo ecuestre se cita en Argentina

Con pista nueva y la visita de Chris Cox, "Nuestros Caballos" renueva su propuesta en la Rural de Palermo

En total, más de 1.000 ejemplares de 8 razas (Cuarto de Milla, Silla Argentino, Appaloosa, Criollos, Petisos, Peruano de Paso, Gypsy Vanner y Paint Horse) participan de las competencias. Un hito de esta edición es la presentación y apertura de registro de la nueva raza "Pony Silla Argentino", impulsada por la Asociación Argentina de Fomento Equino.