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El mundo ecuestre se cita en Argentina

Con pista nueva y la visita de Chris Cox, "Nuestros Caballos" renueva su propuesta en la Rural de Palermo

En total, más de 1.000 ejemplares de 8 razas (Cuarto de Milla, Silla Argentino, Appaloosa, Criollos, Petisos, Peruano de Paso, Gypsy Vanner y Paint Horse) participan de las competencias. Un hito de esta edición es la presentación y apertura de registro de la nueva raza "Pony Silla Argentino", impulsada por la Asociación Argentina de Fomento Equino.

El campo se traslada una vez más a la ciudad para compartir tradiciones y la pasión por los equinosEl campo se traslada una vez más a la ciudad para compartir tradiciones y la pasión por los equinos
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Hasta el 29 de marzo, el predio de Palermo se transforma en el epicentro de la actividad hípica con una nueva edición de Nuestros Caballos.

El campo se traslada una vez más a la ciudad para compartir tradiciones y la pasión por los equinosEl campo se traslada una vez más a la ciudad para compartir tradiciones y la pasión por los equinos

La muestra, que permanece abierta de 10 a 20 hs (ingreso por Av. Sarmiento 2704), se consolida este año con una infraestructura renovada y una agenda que combina lo técnico, lo deportivo y lo familiar.

Innovación en pista y despliegue genético

La gran novedad de este año es la inauguración de una pista indoor circular en el Pabellón Azul, diseñada específicamente para clínicas en vivo y demostraciones técnicas.

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Esta se suma a la tradicional pista del Pabellón Verde, permitiendo un flujo constante de actividades simultáneas.

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En total, más de 1.000 ejemplares de 8 razas (Cuarto de Milla, Silla Argentino, Appaloosa, Criollos, Petisos, Peruano de Paso, Gypsy Vanner y Paint Horse) participan de las competencias. Un hito de esta edición es la presentación y apertura de registro de la nueva raza "Pony Silla Argentino", impulsada por la Asociación Argentina de Fomento Equino.

Presencia internacional y platos fuertes

Uno de los máximos atractivos es la visita del experto estadounidense Chris Cox, quien ofrece demostraciones de doma del miércoles 25 al viernes 27. Además, la agenda deportiva y cultural incluye:

Freno de Oro: La prestigiosa competencia de la Raza Criolla.

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Destrezas: Pruebas de barriles, estacas y saltos sueltos en manga.

Tradición: Exhibiciones de carruajes, concurso de herradores y el Campeonato de Pato, nuestro deporte nacional.

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Espectáculos: Presentaciones de la Escuadra Azul de la Policía Federal y el carrusel del Regimiento de Artillería 1.

Compromiso social

La muestra no solo se enfoca en el deporte, sino que alberga la IV Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia, destacando el rol social y terapéutico del caballo.

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Para el público general, el cierre de oro será el domingo 29 de marzo a partir de las 13 hs, con el acto inaugural oficial y el Desfile de Campeones, donde todas las razas participantes lucirán sus mejores ejemplares en la pista central.

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