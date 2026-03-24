Informe de la BCER

Avanza la cosecha de sorgo en Entre Ríos con rindes variables y problemas sanitarios

La cosecha de sorgo en Entre Ríos avanza a buen ritmo, aunque con importantes desafíos productivos. Según el último relevamiento del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), las labores presentan un progreso cercano al 40% a nivel provincial.