Informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

Las lluvias que frenan la cosecha pero sostienen las expectativas

El informe advirtió que “los mayores impactos de los eventos meteorológicos se produjeron en el sur y centro del SEA, los cuales condicionaron la normalidad, regularidad y ritmo de las actividades agrícolas”. Solo en sectores puntuales del noroeste fue posible avanzar con algunas labores, como cosecha y aplicaciones.