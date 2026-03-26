Fondos apuestan en commodities agrícolas

Conflicto en Medio Oriente: el shock energético impulsa granos y abre una ventana para Argentina

En este contexto, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, destaca que el maíz local muestra señales alcistas, la soja gana demanda y el trigo enfrenta un escenario más ajustado.