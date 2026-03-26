Enero en el EMAE

La economía arrancó el año en verde, aunque todavía sin pisar el acelerador

El INDEC relevó un crecimiento de la actividad económica al primer mes del 2026 pero sin señales de despegue. Hubo mejora mensual del 0,4% e interanual del 1,9%, con un mapa partido entre sectores que traccionan y otros que siguen a la baja.