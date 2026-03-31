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El 28,2% de los argentinos fue pobre al finalizar el 2025, según el INDEC

Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el informe semestral que se elabora en base al relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares. La indigencia alcanzó al 6,3% del país.

El INDEC reportó una nueva baja en las tasas que miden la pobreza y la indigencia en la Argentina en el segundo semestre de 2025. Foto: Xinhua / Martín Zabala.El INDEC reportó una nueva baja en las tasas que miden la pobreza y la indigencia en la Argentina en el segundo semestre de 2025. Foto: Xinhua / Martín Zabala.
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La pobreza en la Argentina fue de 28,2% al finalizar el 2025. La indigencia, por su parte, alcanzó al 6,3% de la población al completar el segundo semestre del año pasado.

Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el informe semestral que se elabora en base al relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares.

El nivel de pobreza bajó 3,4 puntos porcentuales con respecto a los primeros seis meses. En tanto que la indigencia lo hizo en 0,6 puntos porcentuales. Con estas cifras, la medición alcanzó su nivel más bajo en 7 años.

Aclaración metodológica

En el anexo, el informe aclara que la medición de la EPH es una producción nacional sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el INDEC conjuntamente con las direcciones provinciales de estadística. Se basa en una muestra probabilística, estratificada, en dos etapas de selección. Dicha muestra no toma elementos definidos como la "pobreza estructural" crónica y persistente, ligada a la falta de movilidad social y al acceso limitado a derechos fundamentales como vivienda, salud, educación y servicios básicos.

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