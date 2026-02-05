La pobreza volvió a bajar en la Argentina y cayó al 26,9% en el tercer trimestre de 2025

La pobreza en la Argentina volvió a mostrar una caída significativa durante el tercer trimestre de 2025. Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Capital Humano, la incidencia alcanzó el 26,9% de la población, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024, cuando se ubicaba en 38,3%.
El cálculo fue elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), organismo dependiente de la cartera que conduce Sandra Pettovello, a partir del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC correspondientes al tercer trimestre de 2025.
Desde el Ministerio señalaron que la evolución responde a un conjunto de factores macroeconómicos y sociales. “La pobreza continúa bajando gracias a las políticas económicas implementadas por el Gobierno, que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía”, indicaron oficialmente, destacando además el impacto de las políticas focalizadas en sectores vulnerables.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación.
En el comunicado difundido, la cartera nacional remarcó que las acciones sociales se orientaron a “las personas con mayor vulnerabilidad del país”, con transferencias directas y sin intermediaciones, como parte de una estrategia integral para contener el impacto social de la crisis y acelerar la recuperación de ingresos reales.
Una tendencia que se consolida
Según la proyección oficial, el dato del tercer trimestre de 2025 consolida una tendencia descendente que se viene registrando desde el pico histórico del primer trimestre de 2024, cuando la pobreza había alcanzado el 54,8% de la población, en uno de los momentos más críticos del deterioro social reciente.
Desde Capital Humano señalaron que esta evolución confirma un proceso sostenido de reducción de la pobreza, asociado a la desaceleración inflacionaria, la estabilidad macroeconómica y la reorganización de los programas sociales bajo criterios de focalización y eficiencia del gasto público.
La medición oficial del INDEC se realiza de forma semestral. El último registro publicado corresponde al primer semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 31,6%. La próxima medición oficial será difundida en marzo de 2026 y abarcará el segundo semestre de 2025.
En ese marco, las estimaciones trimestrales elaboradas por Capital Humano funcionan como indicadores anticipados que permiten observar la dinámica social entre cada medición oficial, aportando señales tempranas sobre la evolución de los niveles de pobreza e indigencia.
Indigencia y política social
Además del descenso en los niveles de pobreza, el informe oficial también mostró una reducción en la indigencia. Según la estimación del Ministerio, la pobreza extrema se ubicó en el 6,0% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales frente al 9,2% registrado en el mismo período de 2024.
La baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica son señaladas como factores centrales en la reducción de la pobreza.
Desde la cartera nacional atribuyeron este comportamiento a la combinación entre políticas macroeconómicas de estabilización y un esquema de asistencia social más focalizado. “Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”, afirmaron.
El mensaje oficial remarcó que la reducción de la pobreza no se explica por un único factor, sino por la convergencia entre ordenamiento fiscal, control de precios, recuperación de ingresos reales y rediseño de la política social.
En términos estructurales, el Gobierno sostiene que la baja sostenida de los indicadores sociales solo es posible en un contexto de estabilidad macroeconómica, crecimiento productivo y políticas públicas que prioricen la inclusión sin distorsiones en el sistema de transferencias.
El dato del tercer trimestre de 2025 se inscribe así en un escenario donde los indicadores sociales comienzan a mostrar una recomposición progresiva, luego del fuerte impacto que había generado la crisis inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo en los años previos.