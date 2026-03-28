La provincia se defiende de la crisis

Santa Fe tiene políticas activas que morigeran el impacto de la crisis en la economía cotidiana

El ministro de Trabajo destaca el crecimiento de los empleos en la construcción contra la tendencia nacional, las medidas tributarias para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, los subsidios de tasas para bajar el costo financiero tomadas por el gobierno provincias.