Santa Fe tiene políticas activas que morigeran el impacto de la crisis en la economía cotidiana
El ministro de Trabajo destaca el crecimiento de los empleos en la construcción contra la tendencia nacional, las medidas tributarias para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, los subsidios de tasas para bajar el costo financiero tomadas por el gobierno provincias.
"Santa Fe se diferencia del resto de las provincias sosteniendo el programa de obras públicas y apuntalando a los empresarios y emprendedores, más allá de que no estemos viviendo en otro país", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.
En un contexto nacional donde la economía cotidiana está muy delicada y a los argentinos les cuesta llegar a fin de mes, con niveles de actividad deprimidos que se refleja en una caída de la actividad comercial, Santa Fe ha decidido diferenciarse del resto de las provincia con políticas públicas de apoyo a los sectores productivos, tanto por la vía tributaria y como por la baja del costo financiero, apuntalas en un programa de obras públicos que mantiene su ritmo lo que permitió recuperar el empleo perdido en la construcción en 2024 y mejorar esos niveles en 2025 convirtiendo a Santa Fe en la provincia que lidera el número de trabajadores en términos absolutos del país.
Santa Fe lidera en trabajadores de la construcción impulsada por inversión estatal y créditos subsidiados.
"Quiero destacar que todo esto se está haciendo en un contexto nacional bastante preocupante y marca la diferencia entre Santa Fe y el resto de las provincias, como muestran las estadísticas de empleo en la construcción de la que viven 40 mil familias con tendencia al crecimiento; el subsidio a las tasas de interés en el medio de la preocupación de las empresas por los costos financieros y las medidas fiscales para quienes contraten nuevos trabajadores, entre otras, que se refleja en los menores niveles de desempleo en los grandes aglomerados urbanos provinciales. Todo este hace que seamos diferentes del resto, aunque estamos viviendo en el mismo país", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.
Desde el gobierno de Santa Fe vienen insistiendo todos los días todos sus funcionarios sobre los resultados que tienen las políticas impulsadas desde la administración provincial en la economía local que, en el caso de la construcción, por ejemplo, y a partir de la decisión de mantener el programa de obra pública, ha permitido no solo sostener sino también hacer crecer el empleo en el sector, el más castigado por el gobierno nacional y donde más puestos de trabajo se perdieron, a tal punto que hoy en la provincia hay 40 mil familias que viven de esta actividad.
"En un contexto nacional donde la construcción es el sector de la economía que más empleos perdió en 2024, que representó el 20% del total nacional, ese año en Santa Fe fue menor al 10% y en 2025 se empezó a recuperar, a tal punto que mientras en el país sigue 10% por debajo de 2023, en la provincia ya hay crecimiento lo que la convierte en líder nacional en términos absolutos aunque relativo respecto de Neuquén y Río Negro donde el impacto de Vaca Muerta es muy importante", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.
Un informe preparado por el ministerio de Trabajo de la provincia indica que Santa Fe, que es el tercer distrito del país en empleo registrado en la construcción, detrás de Buenos Aires y CABA, exhibe desde diciembre de 2023 "un desempeño claramente superior al promedio nacional" y se consolida "como un caso diferencial dentro del escenario nacional, al pasar de una fuerte contracción en el primer semestre de 2024 a un crecimiento del 13% desde ese piso, ubicándose en noviembre de 2025 un 2,9% por encima de diciembre de 2023 y constituyéndose como la jurisdicción que más empleo generó en términos absolutos en el período impulsado por el plan de obras públicas provincial ejecutado durante 2024 y 2025".
En este sentido, el titular de la cartera de Trabajo provincial fue un paso más e insistió con el "efecto multiplicador" que tiene la construcción en el resto de las actividades económicas, generando actividad en el sector de servicios y actividades vinculadas a la obra que se ejecuta. "Pongo siempre como ejemplo la cárcel de Recreo que está en construcción que además genera actividad en ciudades del norte de la provincia como Reconquista, donde dos empresas metalúrgicas están trabajando a plena capacidad para proveer las aberturas, además de un sector que ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos por el ingreso de las importaciones y la caída de ingreso", dice el ministro Báscolo.
- ¿Es el sector metalúrgico el más complicado en cuanto al nivel de actividad de la provincia?
-Teniendo en cuenta el contexto nacional, hay dos sectores que están en caída: la construcción y la industria, que son los dos sectores más demandantes de empleos. Dicen que la economía crece porque crece la producción de gas, de petróleo, la minería y la intermediación financiera, pero son todos sectores poco demandantes de empleos. En el caso de la construcción estamos por encima de la media nacional, en el del comercio Santa Fe logra mantener el nivel de empleo y la industria, que en la provincia es muy competitiva, está perdiendo empleos por distintos factores como las importaciones y la retracción del mercado interno. En primer lugar, el sector textil, también el del cuero, del calzado, la línea blanca y el siderúrgico, también algunos metalúrgicos. Santa Fe no escapa al contexto nacional y está dentro de las provincias más afectadas con Buenos Aires y Córdoba, que tienen un perfil similar a nuestra provincia.
-El desempleo impacta de manera diferente en estas provincias.
-Los datos confirman una gran suba en Buenos Aires y Córdoba. En este tema también uno puede rescatar datos positivos en Santa Fe. A nivel país, la última encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2025 dio que a nivel nacional el desempleo se ubicó en el 7,5%. En ese contexto Rosario quedó en 6,5%, por abajo del promedio y la ciudad de Santa Fe en 4,8%, mientras que, en el gran La Plata, el gran Mar del Plata y partidos del gran Buenos Aires tenemos la desocupación llegando al 9,5%. En el gran Córdoba están en el 8,8%. Los números del desempleo en todos estos grandes centros urbanos ya están cercanos los dos dígitos y pasaron a ser una de las principales preocupaciones del país, llegar a fin de mes y la incertidumbre por el futuro del trabajo, cuando hace dos años eran la inflación, el dólar, el riesgo país y el déficit fiscal.
-Santa Fe inició el año con casi cuatro mil trabajadores suspendidos en 44 empresas. ¿Creció en el primer trimestre?
-No, se mantuvo estable e unas 50 empresas con 3.000 trabajadores suspendidos.
La obra pública provincial sostiene el empleo en la construcción y marca diferencias con el resto del país.
-Una de las medidas que tomó el gobierno provincial fue el de incluir para su tratamiento legislativo en el proyecto de Presupuesto y la ley Tributaria fueron una serie de exenciones impositivas para apuntalar la industria, el comercio y el empleo. En enero les fue bien, de acuerdo con los números que difundieron y las expectativas que tenían puestas. ¿Qué esperan para febrero?
-Son medidas del gobierno novedosas y disruptivas que nos trajeron buenos resultados en enero y que serán mucho mejores en febrero. Los datos los vamos a dar a conocer en los próximos días. La provincia de Santa Fe tomó como política de estado bajar ingresos brutos a todas aquellas empresas o emprendedores que tributan en la provincia e incorporen trabajadores nuevos, descontando hasta 1,6 millón de pesos mensuales por cada uno de los nuevos trabajadores durante todo el ejercicio 2026. Quiero destacar que esta medido se ha tomado en un contexto 11:02) Eso es algo que nunca se vio en Santa Fe (11:05) y yo me atrevo a decir que no lo donde es muy difícil que se generen nuevos empleos y la recaudación cayendo, encontrándose un 7% abajo del bimestre anterior por una caída del consumo.
-Hay empresas en problemas como Bahco y sectores complicados en sus niveles de actividad como el lácteo y el metalúrgico. ¿Qué están viendo en el ministerio?
-Los sectores vinculados a la agroindustria van a tener un buen 2026 porque la campaña de trigo fue muy buena, récord de los últimos 20 años, la de girasol es la más alta de los últimos 15 años y el maíz y la soja vienen muy bien, está todo, está dado para que la cosecha sea récord y obviamente que esto va a tener un gran impacto en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en el sector de la maquinaria e implementos agrícolas. Después tenemos otros sectores que también son muy competitivos como el frigorífico, con un contexto internacional inmejorable con precios récord, pero con el problema en Argentina de la escasez de hacienda que hizo subir el precio del novillo también a precios récord, que hace que los frigoríficos no tengan actividad plena. En el sector lácteo hay empresas como Sancor que están en crisis por temas administrativos de gestión interna que del rubro en sí. En los dos últimos años hubo crecimiento en la producción lechera, más allá de algunos meses con dificultades. Hay nuevos proyectos de inversión en el sector lácteo. El tema ahora es que todo este crecimiento se vea reflejada en la rentabilidad, este mes tuvimos un importante aumento del precio de los combustibles que se va a trasladar y va a pegar en la época de la cosecha gruesa. El volumen está garantizado pero la rentabilidad no tanto porque dependen del endeudamiento que tenga cada uno que con las tasas de interés en relación con la inflación proyectada están muy altas y el dólar pisado. Acá Santa Fe también marcó una diferencia en la último Expoagro porque los créditos con tasas subsidiadas de la provincia a través de bancos privados sumaron 180.000 millones de pesos.