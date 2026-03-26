Economía provincial

Santa Fe desafía la recesión: la obra pública y el alivio fiscal sostienen el empleo

El gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en el rol del Estado provincial para sostener la actividad en un escenario económico complejo. La inversión en infraestructura, los incentivos fiscales y el acompañamiento a pymes aparecen como los ejes que explican por qué la provincia muestra indicadores laborales más estables que el promedio nacional.