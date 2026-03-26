Santa Fe desafía la recesión: la obra pública y el alivio fiscal sostienen el empleo
El gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en el rol del Estado provincial para sostener la actividad en un escenario económico complejo. La inversión en infraestructura, los incentivos fiscales y el acompañamiento a pymes aparecen como los ejes que explican por qué la provincia muestra indicadores laborales más estables que el promedio nacional.
La obra pública genera empleo directo e indirecto en toda la provincia y dinamiza la economía local.
En un contexto nacional atravesado por la caída de la actividad y el deterioro del empleo, Santa Fe construye una dinámica propia que busca amortiguar el impacto de la recesión. El dato central que expone el gobierno provincial es contundente: unas 40.000 familias dependen directamente de la obra pública, un volumen que transforma a la inversión estatal en un actor decisivo dentro del mercado laboral.
Ese esquema no es aislado ni coyuntural. Forma parte de una estrategia más amplia que combina gasto en infraestructura, alivio impositivo y herramientas de financiamiento para el sector productivo. En términos concretos, la Provincia asume un rol activo para sostener la demanda de empleo en momentos en los que el sector privado, condicionado por la macroeconomía, reduce su capacidad de expansión.
Una estrategia contracíclica en un escenario adverso
El planteo oficial se apoya en una lógica clara: cuando la economía se retrae, el Estado incrementa su intervención para evitar una caída más profunda del empleo. En ese sentido, Pullaro remarca que la obra pública no solo genera trabajo directo en la construcción, sino que dinamiza una cadena de valor que impacta en proveedores, servicios y economías regionales.
El gobierno provincial apuesta a sostener el empleo con inversión, incentivos fiscales y apoyo a pymes.
A esa política se suma un esquema de incentivos fiscales que apunta a sostener la competitividad empresarial. La reducción de Ingresos Brutos y la posibilidad de deducir costos asociados al empleo forman parte de una batería de medidas que buscan evitar despidos y promover nuevas contrataciones, incluso en un contexto de baja actividad.
El resultado de esa combinación se refleja en los principales indicadores. El Gran Rosario alcanzó una tasa de empleo del 49,1%, ubicándose entre los niveles más altos del país según el INDEC. No se trata de un dato menor: en un escenario donde el desempleo crece a nivel nacional, sostener esos valores implica una diferencia estructural en la dinámica económica.
Los límites del modelo y las expectativas a futuro
Sin embargo, el propio gobierno reconoce que el escenario sigue siendo frágil. “¿Estamos bien? No. Pero estamos resistiendo”, sintetizó Pullaro, en una definición que refleja tanto el alcance como los límites de la estrategia provincial. La capacidad de sostener el empleo depende, en gran medida, de mantener el nivel de inversión pública y de que el sector privado logre recuperar dinamismo.
En ese punto, aparece otro de los ejes de la política económica: el acompañamiento a pymes. La Provincia busca sostener ese entramado productivo con financiamiento, rondas de negocios y programas de inserción laboral, entendiendo que allí se concentra una parte sustancial del empleo formal.
El Gran Rosario muestra indicadores laborales por encima del promedio nacional en un contexto recesivo.
El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, aportó un dato que refuerza esta lectura: Santa Fe es una de las pocas provincias donde la construcción muestra signos de crecimiento, mientras a nivel nacional el sector cae en torno al 10%. Este diferencial permite explicar, en parte, por qué los aglomerados urbanos santafesinos presentan mejores indicadores que otros grandes centros del país.
De cara a 2026, la apuesta oficial es sostener este equilibrio. La continuidad de la obra pública, sumada a la expectativa de que las medidas fiscales impulsen el empleo privado, aparece como la clave para consolidar una tendencia que, hasta ahora, muestra a Santa Fe mejor posicionada frente a un contexto nacional complejo.