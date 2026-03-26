Ruta 1: licitaron mejoras en los semáforos y anunciaron obras en el tramo hasta Arroyo Leyes
Las mejoras abarcan el mantenimiento preventivo y la corrección del sistema semafórico en la traza principal y las colectoras. Dos ofertas, superiores al presupuesto. Cómo serán los cambios entre Rincón y Arroyo Leyes.
La idea es mantener en buenas condiciones la red de semáforos de la costa.
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La licitación tuvo un presupuesto oficial de $336.485.487,57. En el acto se presentaron dos ofertas: Electromecánica Tacuar, por $546.912.625,84, y Tecnotrans, por $691.071.100,00.
La obra abarcará el tramo comprendido entre el kilómetro 0 y el 6,750 de la autovía e incluirá los equipos de la red semafórica ubicados sobre la traza principal, las calles transversales en las intersecciones y los semáforos peatonales. En total se intervendrán 23 intersecciones, que cuentan con 176 columnas y 550 luminarias.
La ruta más transitada
El administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, remarcó la importancia del llamado a licitación por el alto flujo de tránsito que tiene ese corredor. “Esta licitación es muy importante, porque la ruta provincial 1 es muy transitada a diario, desde Colastiné y Rincón hacia Santa Fe, y durante el verano es la ruta más transitada de la provincia”, afirmó el funcionario.
La idea es mantener en buenas condiciones la red de semáforos de la costa.
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Seghezzo explicó además que la intervención busca recuperar y mantener una infraestructura ya existente. “La puesta en valor de una obra anterior que hicimos durante el gobierno de Miguel Lifschitz”, señaló, y agregó que el contrato también contempla tareas de mantenimiento durante los 12 meses posteriores a la obra.
Puesta en valor y mantenimiento
Según detalla el pliego, en una primera etapa la empresa adjudicataria deberá realizar un relevamiento integral del sistema semafórico existente y elaborar un informe técnico sobre el estado de todos sus componentes, incluyendo las puestas a tierra. A partir de ese diagnóstico, deberá intervenir, reemplazar o incorporar los elementos necesarios para que el sistema quede completamente operativo.
Estos trabajos deberán ejecutarse dentro de los primeros 90 días desde el inicio de la obra, con el objetivo de “garantizar que todos los elementos del sistema estén en óptimas condiciones de servicio”.
La segunda etapa contempla un esquema de mantenimiento preventivo periódico y atención de fallas mediante reparaciones correctivas. Seghezzo lo explicó con ejemplos concretos: “Si se quema una luz hay que cambiarla en el momento, no en una semana; si hay un accidente y chocan una columna, como ya ha pasado, se reestablece de inmediato; hay una tormenta y cae un rayo, como también ha pasado, y salta todo el sistema, se reestablece”.
Además, la empresa deberá implementar un Sistema Integral de Telegestión que permita administrar y verificar el funcionamiento de la red semafórica, y capacitar al personal de la Dirección Provincial de Vialidad encargado de operarlo.
Un problema de larga data
La semaforización de la Ruta 1 arrastra problemas desde hace años. En distintos momentos se registraron fallas de sincronización en intersecciones del corredor costero, además de reclamos por falta de señalización y demarcación en colectoras y zonas de estacionamiento.
Con esta licitación, el gobierno provincial busca resolver esas deficiencias en una de las vías más transitadas del área metropolitana, utilizada diariamente por quienes se trasladan desde la costa hacia la ciudad de Santa Fe y por turistas que recorren el corredor costero.
Obras proyectadas hacia Arroyo Leyes
Durante la conferencia de prensa, Seghezzo también anticipó que el gobierno provincial analiza obras de mejora para el tramo de la Ruta 1 entre San José del Rincón y Arroyo Leyes.
“El gobernador (Maximiliano) Pullaro y el ministro (Lisandro, Obras Públicas) Enrico tomaron la decisión política de realizar esta obra”, sostuvo el funcionario, quien explicó que el primer paso será licitar una consultoría para evaluar cuál es la intervención más conveniente.
Hoy la ruta tiene dos manos. Archivo.
“No será una doble vía con colectoras, como se hizo desde el km. 0 hasta Rincón, sino algo más sencillo, que de mayor flujo vehicular hasta la zona de los puentes”, indicó. En ese sentido, agregó: “La idea es que sea una ruta segura”, con banquinas pavimentadas, señalización clara y carriles adicionales para el adelantamiento seguro de vehículos.
Hasta los puentes piensan mejorar la ruta. Archivo.
Seghezzo adelantó además que el proyecto podría incluir una ciclovía. “Sería bueno que alguna vez se pueda conectar también con la red de ciclovías de Santa Fe, a través de la ruta nacional 168”, afirmó, en referencia a un reclamo histórico de vecinos del corredor costero.