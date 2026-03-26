Gobierno Provincial

Ruta 1: licitaron mejoras en los semáforos y anunciaron obras en el tramo hasta Arroyo Leyes

Las mejoras abarcan el mantenimiento preventivo y la corrección del sistema semafórico en la traza principal y las colectoras. Dos ofertas, superiores al presupuesto. Cómo serán los cambios entre Rincón y Arroyo Leyes.