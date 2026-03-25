Reestructuración

Bahco: producción en Asia, costos imposibles y un proceso que tiene más de 20 años

La decisión de no producir más herramientas en Santo Tomé es consecuencia de tendencias mundiales que tienen más de dos décadas pero también de políticas nacionales que se aceleraron a una velocidad de vértigo en los últimos dos años. “Producir en nuestro país es tres veces más caro que en Asia”, resumió el encargado de las operaciones de Bahco en Argentina, Fernando Montenegro.