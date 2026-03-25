En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de marzo, en Argentina

El dólar mostró variaciones: en bancos se mantuvo estable con leves bajas en algunas entidades. El blue cerró en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el MEP terminó en $1.420,68 y $1.421,25, con una baja del 1,15%.
El dólar se mantuvo mayormente estable en bancos, mientras el blue cerró en $1.400/$1.420 y el MEP cayó a $1.420,68/$1.421,25.
El dólar mostró variaciones: en bancos se mantuvo estable con leves bajas en algunas entidades. El blue cerró en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el MEP terminó en $1.420,68 y $1.421,25, con una baja del 1,15%.
Así cerró el dólar en los bancos: