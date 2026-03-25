#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de marzo, en Argentina

El dólar se mantuvo mayormente estable en bancos, mientras el blue cerró en $1.400/$1.420 y el MEP cayó a $1.420,68/$1.421,25.

El dólar mostró variaciones: en bancos se mantuvo estable con leves bajas en algunas entidades.El dólar mostró variaciones: en bancos se mantuvo estable con leves bajas en algunas entidades.
Seguinos en
Por: 

El dólar mostró variaciones: en bancos se mantuvo estable con leves bajas en algunas entidades. El blue cerró en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que el MEP terminó en $1.420,68 y $1.421,25, con una baja del 1,15%.

Miércoles 25.03

10:18 La cotización del dólar en cada banco:

  • Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra; $1.460 para la venta.
  • Banco Santa Fe: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
  • ICBC: $1.355 para la compra; $1.415 para la venta.
  • Banco Provincia: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
  • Banco Nación: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.
  • Banco Bica: $1.372 para la compra; $1.428 para la venta.
  • BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
Seguinos en
Miércoles 25.03

09:00 El valor del dólar al cierre del jueves

Así cerró el dólar en los bancos:

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro