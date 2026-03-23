De los surtidores a la góndola: el impacto en la producción y la canasta básica en Santa Fe
El fuerte aumento de los combustibles en marzo ya se traslada a los costos de producción y logística en Santa Fe. Especialistas advierten que el impacto comenzará a sentirse en el precio de los alimentos y otros productos de la canasta básica, en un contexto internacional que sigue presionando al alza.
Comienza a notarse el impacto global de la suba del petróleo.
El aumento de los combustibles volvió a sentirse con fuerza en Santa Fe y en todo el país. En lo que va de marzo, los precios acumulan subas de hasta el 16%, y en la ciudad capital el litro de nafta súper ya ronda los $1.900, marcando un nuevo escalón en el costo de vida.
El impacto es directo: llenar un tanque promedio ya supera los $100.000, lo que no solo afecta la movilidad cotidiana sino que también reduce el margen disponible de los hogares en un contexto económico todavía sensible.
En una provincia atravesada por la actividad agroindustrial, el transporte y la logística, el aumento del combustible tiene un efecto inmediato sobre los costos productivos.
El traslado de granos, alimentos, insumos y productos elaborados depende en gran medida del uso de camiones y maquinaria, lo que vuelve al precio del combustible un factor determinante en toda la cadena. Cada incremento impacta en fletes, distribución y operaciones, encareciendo los procesos y reduciendo márgenes.
Este escenario genera preocupación en distintos sectores, que advierten sobre la dificultad de absorber estos aumentos sin trasladarlos a precios.
Los ataques a pozos petroleros en medio oriente, generó un salto en los precios de los combustibles. Reuters
De los surtidores a la góndola
Uno de los principales efectos del aumento de combustibles se da en la canasta básica. Productos esenciales como carnes, lácteos, frutas y verduras dependen directamente del transporte para llegar a los centros urbanos.
En ese marco, el encarecimiento de la logística suele trasladarse —con cierto rezago— a los precios finales. Es decir, lo que hoy se paga en el surtidor comienza a reflejarse en las góndolas en las semanas siguientes.
Para los consumidores, esto implica una presión adicional sobre el costo de vida, en un contexto donde los alimentos ya ocupan una porción significativa del ingreso.
El aumento de los combustibles no responde únicamente a variables locales. En las últimas semanas, el precio del petróleo volvió a subir con fuerza en el mercado internacional, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Ataques a infraestructura energética y la incertidumbre sobre el suministro global empujaron el valor del crudo por encima de los 100 dólares, generando un efecto en cadena sobre los combustibles en todo el mundo.
Argentina, pese a los avances en producción energética, no está aislada de esta dinámica. Los precios internos continúan atados, en gran medida, a la evolución del mercado global.
La súper roza los $2.000 en los surtidores de Santa Fe.
Lo que viene: un escenario abierto
En este contexto, las petroleras ya aplicaron aumentos recientes y no se descartan nuevos ajustes en el corto plazo. La combinación de factores internacionales, actualización de impuestos y costos internos configura un escenario de alta volatilidad.
Para Santa Fe, el desafío será amortiguar el impacto en la economía diaria y sostener la competitividad de su entramado productivo. Mientras tanto, el aumento de los combustibles vuelve a consolidarse como un indicador clave de cómo las tensiones globales repercuten, de forma directa, en la vida cotidiana de la región.