Efecto en cadena

De los surtidores a la góndola: el impacto en la producción y la canasta básica en Santa Fe

El fuerte aumento de los combustibles en marzo ya se traslada a los costos de producción y logística en Santa Fe. Especialistas advierten que el impacto comenzará a sentirse en el precio de los alimentos y otros productos de la canasta básica, en un contexto internacional que sigue presionando al alza.