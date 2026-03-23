Bahco deja de producir herramientas en Santa Tome y despide a 40 personas

La firma SNA Europe Argentina informó que dejará de producir herramientas en la planta industrial de Bahco ubicada sobre la ruta 19 en la ciudad de Santo Tomé -entre otras llaves ajustables (inglesas), llaves combinadas, llaves de crique, bocallaves, pinzas, destornilladores, llaves de caño y herramientas forestales- y solo se dedicará a los servicios de distribución, post venta y servicios.
La decisión, dice la compañía en un comunicado, responde a una “reestructuración del modelo operativo de la compañía”, y tiene como consecuencia el despido de 40 empleados; un eufemismo para referirse a la apertura de las importaciones y el tipo de cambio atrasado que hace inviable producir en el país. Lo mismo que están haciendo muchas empresas en el país como Whirpool o Lumilagro, por poner solo dos ejemplos de decenas.
La empresa de herramientas anunció el cierre de la producción para la fábrica de Santo Tomé.
Según la compañía, el objetivo en estos tiempos es "asegurar la sustentabilidad del negocio" en el actual contexto económico de competencia de importados y atraso del tipo de cambio con caída del poder adquisitivo de los ingresos, lo que conlleva el traslado de la producción a otras plantas del grupo.
A fines de 2016, consecuencia de las mismas políticas económicas que las actuales durante el gobierno de Mauricio Macri, la empresa Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tome como consecuencia de la caída de las ventas en el mercado interno y apertura de importaciones.
La empresa está ubicada sobre RN 19, en jurisdicción de Santo Tomé.
Por entonces, uno de los responsables puso como ejemplo de lo inviable que se hacía producir en esas condiciones con el siguiente caso; “un kilo de herramientas chinas cuesta lo mismo que el kilo de acero que utilizamos para la colada”. Finalmente se llegó a un acuerdo y la situación fue apuntalada por subsidios del programa Repro, hoy dado de baja por el gobierno nacional.
SNA Europe es una empresa de origen sueco que fabrica herramientas desde 1852 y que a fines del siglo XIX inventaron la llave ajustable. Forma parte de Snap-on, líder mundial en innovación, fabricación y comercialización de herramientas, equipos, diagnosis y otras soluciones para usuarios profesionales en diferentes sectores, con sede en Kenosha (EE. UU.)
Es dueña de la empresa Bahco desde 1999. Tiene en todo el mundo 10 fábricas, 8 centros logísticos que proporcionan un servicio eficiente en todo el mundo, y 37 oficinas de ventas. En la ciudad de Santa Fe empezó a producir en 1963, primero en su planta de Facundo Zuviría al 5.400 y desde la década del 90 en Santo Tomé.