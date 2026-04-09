#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Servicio crítico

Por qué una aplicación no reemplaza al SMN: el peligro de perder el sistema oficial de alertas

Ante posibles interrupciones, especialistas explican el valor de la red de observación nacional. El conflicto presupuestario amenaza la anticipación frente a fenómenos climáticos extremos.

El SMN es el organismo oficial que emite alertas meteorológicas en la Argentina. Crédito: Fernando NicolaEl SMN es el organismo oficial que emite alertas meteorológicas en la Argentina. Crédito: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

La advertencia sobre un posible “apagón meteorológico” dejó de sonar abstracta y empezó a instalar una inquietud concreta. En medio del conflicto gremial en el Servicio Meteorológico Nacional, con denuncias por despidos y ajuste presupuestario, los trabajadores alertaron sobre el riesgo de afectar funciones esenciales de un organismo que no solo emite pronósticos, sino que sostiene alertas, observaciones y servicios críticos para buena parte del país.

El primer impacto de una interrupción fuerte aparecería en el sistema de alertas. El SMN es la referencia oficial para los avisos por tormentas severas, vientos, granizo, temperaturas extremas y otros eventos que activan respuestas de Defensa Civil, bomberos, municipios, escuelas y organismos de emergencia. Sin esa base, la capacidad de anticipación frente a fenómenos peligrosos se debilitaría de forma sensible.

El problema no se limitaría a los grandes desastres. También afectaría decisiones cotidianas: suspensiones de clases, operativos preventivos, cierres de rutas, eventos masivos y recomendaciones a la población. En un país con tormentas severas, inundaciones repentinas y olas de calor frecuentes, perder precisión u oportunidad en la alerta pública puede traducirse en más exposición al riesgo.

La idea es sumar 18 nuevos aviones.La aviación y la navegación dependen de servicios meteorológicos ajustados a normas internacionales.

Vuelos, barcos y economía real

Otro frente delicado sería la aviación. La Organización Meteorológica Mundial remarca que los servicios meteorológicos son parte básica de la navegación aérea internacional y que deben cumplir estándares específicos definidos junto con la OACI. Eso incluye redes de observación, información aeronáutica y personal competente para sostener operaciones seguras.

Una afectación importante también golpearía a la actividad marítima y fluvial, además del agro y la energía. El campo usa datos oficiales para planificar siembras, cosechas y manejo del riesgo climático; y sectores como represas, redes eléctricas y operadores logísticos dependen de pronósticos y observaciones para anticipar demanda, lluvias, vientos y eventos extremos. No se trata solo de mirar el cielo: detrás hay decisiones productivas y de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El conflicto en el organismo reabrió el debate sobre el valor estratégico de sus pronósticos y observaciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Por qué una app no reemplaza al SMN

La idea de que una aplicación del celular podría suplir al organismo oficial no resiste demasiado análisis. Los modelos globales y las plataformas privadas necesitan datos de observación de superficie, redes meteorológicas y sistemas oficiales para alimentar sus pronósticos. Sin observadores, estaciones y emisión pública nacional, la precisión local se resiente y el país queda más dependiente de información menos ajustada al territorio.

Por eso el debate excede una pelea salarial o administrativa. Lo que está en juego es la continuidad de un servicio público que cruza seguridad, transporte, producción y prevención. La advertencia de los trabajadores puso nombre a ese riesgo: un “apagón meteorológico” no sería quedarse sin saber si lloverá, sino perder una infraestructura crítica para anticipar y gestionar amenazas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Cambio climático

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro