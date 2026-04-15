Con una inversión superior a los $ 11.500 millones, el Gobierno de la Provincia inauguró este lunes el nuevo edificio del Instituto de Profesorado N° 3 “Eduardo Laferriere”, en Villa Constitución.
Inauguraron las obras del Profesorado Nº 3 de Villa Constitución tras años de espera
La obra, que estaba detenida y cuya continuidad fue decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, representó una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 11.500 millones.
La obra, largamente esperada por la comunidad educativa, permitirá mejorar las condiciones de estudio de más de 1.600 estudiantes que cursan alguna de las 13 carreras que ofrece la institución, con funcionamiento en tres turnos.
El acto estuvo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario General de Gobernación, Juan Cruz Cándido; el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino; y el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti.
En la oportunidad, Enrico precisó que “en dos años y medio de gestión el Gobierno tuvo que asignar más de 11.000 millones de pesos para que este profesorado tenga su casa propia”.
Además, señaló que edificios con estas características “sólo hay ocho en la provincia, porque fue pensado por la gestión anterior y aprovecha al máximo los recursos naturales: la luz solar, la energía y el agua de lluvia. Para nosotros, como Gobierno Provincial, es un orgullo poder concretar esta obra”.
Decisión
“Cuando comenzó la gestión del gobernador Pullaro y la obra estaba paralizada, tomamos la decisión política de garantizar los fondos”, agregó el ministro, quien también detalló intervenciones en marcha en el departamento General López.
Finalmente, Enrico sostuvo que “hoy tenemos un Gobierno que hace que los impuestos que pagamos vuelvan en obras; y cuando en gran parte del país se abandona la obra pública, en Santa Fe demostramos que, cuando no se roba, se pueden hacer”.
En el mismo sentido, Cándido puso en valor la importante inversión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que nace del aporte de cada ciudadano a través de sus tributos; de la decisión política de ejecutar las obras; y de dar continuidad a aquellas que fueron planificadas, proyectadas e iniciadas en gobiernos anteriores.
"En Santa Fe vemos cosas que no se ven en el resto del país, porque acá defendemos la obra pública, donde trabajan 38.000 personas”, concluyó.
Educación pública superior que transforma
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Eugenio Fernández, señaló que “hoy inauguramos este edificio con la convicción de que la educación pública superior transforma vidas y comunidades, porque durante décadas este instituto ha formado docentes, técnicos y profesionales gracias al esfuerzo y compromiso de estudiantes, profesores y la comunidad. Este edificio es un nuevo punto de partida”.
A su turno, Giacomino recordó que “el Instituto cumple hoy 62 años y lo celebramos inaugurando su casa propia, un proyecto iniciado en 2005. Esta obra hoy es una realidad”.
El intendente Berti destacó “el proceso sostenido de toda la comunidad educativa para contar con un centro de formación de calidad para la región” y agradeció “al actual gobierno, encabezado por Maximiliano Pullaro, por haber llevado adelante esta obra”.
Finalmente, la directora del ISP N° 3, Celina Palet, señaló que “la educación superior cambia vidas: casi 2.000 personas pasan por el instituto, por lo que resulta fundamental enseñar y aprender en un entorno adecuado”.
Un edificio moderno y funcional
Ejecutado por la empresa Del Sol Constructora, el edificio cuenta con una superficie de 95 metros de largo por 25 de ancho y se organiza a partir de un hall central que divide dos grandes alas.
En el ala este se desarrolla el sector educativo, con 17 aulas distribuidas en planta baja y planta alta, que permiten configuraciones flexibles mediante tabiques móviles, además de expansiones hacia patios frontales que conectan de manera continua todo el sector.
En el ala oeste se ubican la biblioteca, dos amplias áreas administrativas, talleres, espacios técnicos, un bufé y sectores de apoyo, diseñados para acompañar el crecimiento institucional y optimizar la dinámica diaria.
Hacia el sector sur del predio se extiende el área exterior, con un playón polideportivo multideporte, apto para fútbol 5, básquet y otras actividades, además de espacios con mesas y bancos destinados al esparcimiento. Todo el entorno fue forestado de manera planificada, integrando el edificio con áreas de recreación y socialización para estudiantes y docentes.