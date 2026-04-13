Volver a la normalidad

Después del horror: cómo fue la reapertura de la Escuela N° 40 de San Cristóbal

La ciudad, conocida como Puerta del Norte Santafesino, no es la misma desde que ocurrió la tragedia en la escuela Mariano Moreno, donde un joven ingresó con un arma y realizó varios disparos con una escopeta. Lamentablemente, mató a Ian Cabrera de 13 años.