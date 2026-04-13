Este lunes por la mañana, por disposición de la justicia, pudieron ingresar al establecimiento escolar el personal no docente y los directivos de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, con el objetivo de que poco a poco todo vuelva a la normalidad.
Después del horror: cómo fue la reapertura de la Escuela N° 40 de San Cristóbal
La ciudad, conocida como Puerta del Norte Santafesino, no es la misma desde que ocurrió la tragedia en la escuela Mariano Moreno, donde un joven ingresó con un arma y realizó varios disparos con una escopeta. Lamentablemente, mató a Ian Cabrera de 13 años.
Durante dos semanas, la escuela se preservó como una escena del crimen y estuvo resguardada la institución bajo vigilancia policial hasta que finalizara la investigación principal que, si bien continúa, el edificio quedó liberado para su uso diario. Además, días pasados se concretó la entrega de las pertenencias que quedaron dentro de la Escuela N° 40, citando a padres y alumnos a que se acerquen a retirar útiles escolares, bicicletas y motos que habían quedado allí al momento del ataque.
Tras la habilitación, El Litoral estuvo en el lugar desde muy temprano y registró cómo los asistentes escolares estuvieron realizando trabajos de limpieza y acondicionamiento, tanto en el interior como en el exterior de la escuela. Se los pudo observar barriendo, quitando las hojas caídas y quitando los restos de las velas que se habían prendido, entre otras tareas de mantenimiento.
Los hechos
Todo sucedió el lunes 30 de marzo, alrededor de las 7 de la mañana, en el ingreso de los alumnos del nivel secundario, cuando un estudiante de 15 años entró con una escopeta calibre 12/70, la cargó con cartuchos y comenzó a disparar en el patio interno de la escuela.
Las detonaciones provocaron la muerte de un adolescente de 13 años que cursaba primer año e hirieron a dos chicos que debieron ser hospitalizados. El caos y el miedo se apoderaron de la comunidad educativa de la escuela 40 y de la sociedad sancristobalense. Fue algo sumamente inesperado y traumatizante.
La justicia tiene bajo custodia al joven G.C. que asesinó a Ian Cabrera y detuvo días después a otro chico de 16 años, de iniciales N.C., como partícipe secundario del crimen.
La vuelta a las aulas
De manera oficial, se autorizó que se retomen las actividades educativas en el edificio de la Escuela Normal N° 40. El Ministerio de Educación de la provincia, junto con el equipo directivo y docentes, definió un esquema de retorno progresivo.
Los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a tareas de limpieza, organización y reparación del establecimiento. A partir del miércoles 15 comenzará el regreso gradual de los distintos niveles educativos, después de las reuniones que harán con las familias de los alumnos.