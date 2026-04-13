El gobierno provincial diseña un plan de "desendeudamiento" para trabajadores públicos pero también estudia ampliarlo al sector privado. Así lo confirmó este lunes la vocera oficial, Virginia Coudannes.
Santa Fe estudia un plan de refinanciación para trabajadores del sector público y privado
Así lo confirmó la vocera, Virginia Coudannes. Se trata de líneas de préstamos articuladas con el Banco Santa Fe. Los créditos serán con plazos más extensos, dos meses de gracia y tasas más bajas que las de mercado.
La posibilidad de asistir a agentes estatales mediante líneas crediticias con condiciones más favorables había sido esbozada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, a principios de marzo. Fue tras aludir a la situación salarial del personal policial y después de revelar que "entre el 40 y 50%" de los empleados públicos tienen buena parte de sus ingresos afectados por los denominados "códigos de descuento". A través de ellos se canaliza el cobro de préstamos o la financiación obtenida con tasas altas y condiciones propias del mercado.
Olivares anunció, entonces, que la provincia de manera conjunta con el Banco Santa Fe (opera como agente financiero), trabajaban en una línea de crédito "con plazos razonables, dos meses de gracia y tasas bajas" para poder sanear al situación salarial de los agentes. En rigor, se trataría de una refinanciación de las deudas contraídas.
Este lunes, Coudannes confirmó en conferencia de prensa, que el gobierno estudia extender tales beneficios también a empleados del sector privado.
"El viernes estuvimos hablando de esto – confirmó-. Es un tema muy importante para nuestro gobierno. Es un esfuerzo más que hacemos y para todos los vecinos que se levantan y la pelean a diario. La ampliación a trabajadores del sector privado es una alternativa que se está analizando y que será motivo de anuncio en los próximos días. La intención es oxigenar a los trabajadores y al sector productivo", planteó.
Otros temas
En otro orden y consultada sobre la eventual reelección de Maximiliano Pullaro, Coudannes dijo que por ahora, el mandatario está "plenamente abocado" a la gestión.
"El gobernador está ocupado en la gestión 24/7. Estamos con ese norte, muy centrados en la gestión – insistió-, sobre todo en el tema seguridad y haciendo mucho territorio". Indagada sobre si tienen previstas conversaciones con las demás fuerzas políticas para definir la fecha de elecciones de 2027, sostuvo que "de los calendarios se hablará, porque el tiempo pasa, pero será en su debido momento".
La funcionaria ratificó, en otro orden, el retorno progresivo y escalonado de las actividades a la escuela N° 40 de San Cristóbal. Y se refirió al planteo de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, de comenzar a debatir la conveniencia de prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años.
"Para nosotros es un tema que atender y transitar, con preocupación pero también con acción - sostuvo-. Ella (por Vranicich) habló en el marco del informe de gestión que brindó antes los senadores provinciales. Entendemos que ésa es una discusión que tienen que dar otros poderes del estado; tiene que darse la discusión en la Legislatura. El debate es legislativo", sentenció.
Finalmente, comentó que se registró un número récord de inscriptos interesados en participar de la próxima subasta de bienes secuestrados al delito. "Hay más de cinco mil anotados para un remate que incluye hasta una avioneta. El miércoles se exhibirán los bienes en Rosario con la presencia del gobernador y se procederá, luego, a la subasta", concluyó.