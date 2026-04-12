Alivio fiscal y actividad económica

Santa Fe reintegró más de $5.000 millones a contribuyentes por saldos a favor de Ingresos Brutos

A un año de su implementación, el régimen de devolución de saldos a favor permitió reintegrar más de $5.320 millones a empresas y contribuyentes, en el marco de una política provincial orientada a reducir la carga tributaria y fortalecer la actividad productiva.