API presentó la Normativa Unificada: de qué se trata
El ministro de Economía avaló el trabajo en reunión con colegios profesionales de Ciencias Económicas. Destacan que el digesto lleva transparencia, simplicidad y mejora la relación entre el fisco y el contribuyente.
Pablo Olivares avaló el digesto junto a profesionales de Ciencias Económicas. Créditos: Manuel Fabatia
El objetivo principal es terminar con la dispersión de normas. Hasta la semana pasada, para conocer el tratamiento de un impuesto o trámite, los profesionales y contribuyentes debían rastrear decenas de resoluciones generales, anexos y disposiciones acumuladas durante años.
Con esta medida, la provincia creó un texto ordenado o sistema único que centraliza todas las reglas reglamentarias e interpretativas vigentes.
Con fecha 17 de marzo, API dictó la resolución 0036 del corriente año que aprueba la Normativa Unificada o Sistema único de normas reglamentarias e interpretativas de la legislación tributaria provincial y sustituye todas las resoluciones vigentes a esa fecha. El instrumento además deroga una serie de normas que se fueron dictando desde 1998 a febrero último.
Novedades en torno a los impuestos provinciales.
Olivares con profesionales
En la semana, la Cámara Primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas recibió a autoridades del Consejo, la Caja y el Colegio de Graduados de ambas Cámaras, al ministro Olivares y autoridades de API, “en una jornada de alto valor técnico e institucional”, se dijo desde la entidad.
Allí se remarcó que la Normativa “marca un avance significativo hacia un sistema tributario más ordenado, accesible y moderno”.
Desde Economía se indicó a los profesionales que el esquema propone consolidar en una sola norma toda la información vigente, promoviendo mayor transparencia, simplificación administrativa y una mejora sustancial en la relación fisco y el contribuyente.
Olivares explicó que no solo trabajan en reducir la carga tributaria directa como algunas medidas incluidas en la última norma fiscal sino “sabemos, todos lo tenemos por sentido común o que lo percibimos, que muchas veces el contribuyente tiene que asumir otro sacrificio económico que va más allá del impuesto por la incertidumbre que genera, por las dudas que hace, las decisiones que no quiere tomar”.
Buscan mayor transparencia y mejorar la relación entre fisco y contribuyente.
Para el ministro, había una deuda del fisco para con el contribuyente. Admite que en otras gestiones hubo intentos pero que por uno u otro motivo se fue postergando. “Tomamos la decisión de destinar un grupo de profesionales para que trabajen el tema y evitar la dispersión de normas” explicó.
En detalle
El trabajo se estructura en cinco libros fundamentales, para una localización ágil de las normas. Así el Primero establece las disposiciones generales, certificaciones, comunicaciones digitales y medios de pago electrónicos autorizados.
El Segundo reglamenta los procedimientos específicos, incluyendo el régimen de Consulta Vinculante, la Constancia de Cumplimiento Fiscal, la calificación de Conductas de Riesgo Fiscal y los diversos Planes de Facilidades de Pago.
El Libro Tercero detalla los trámites específicos por cada tributo, tales como el Impuesto Inmobiliario, Impuesto sobre los Ingresos Brutos (incluyendo el Régimen Simplificado y exenciones), Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios, Patente Única sobre Vehículos, Embarcaciones Deportivas. Como así también referencias a reglamentaciones de varios de los beneficios vigentes para los contribuyentes y responsables.
El Cuarto concentra los regímenes generales y especiales de recaudación y control, regulando la actividad de los Agentes de Retención y Percepción, el PARP, sistema SIRCREB, Servicios Digitales, retenciones para el Instituto Becario, entre otras. En el Quinto detalla disposiciones transitorias y derogaciones.
Olivares anticipó que cada norma novedosa será incluida en el compendio en forma muy similar a lo que utiliza el Banco Central para sus circulares.