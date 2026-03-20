Pullaro recibió a la Cámara Penal de Rosario tras la polémica con Merlo

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a los integrantes de la Cámara Penal de Rosario, encabezada por su titular, Gustavo Salvador, "para afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales". Así lo expresa lo informado por el gobierno provincial en redes sociales al término del encuentro realizado en la sede del gobierno en la ciudad del sur.
Pullaro recibió a los camaristas penales acompañado por dos integrantes de su gabinete -Pablo Cococcioni y Julián Galdeano- y por el intendente de Rosario, Pablo Javkin. "La tónica de la reunión fue sobre la preocupación de las partes por defender la política de seguridad", coincidieron en señalar desde el gobierno.
"En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto. Es mucho lo que logramos en poco más de dos años, pero tenemos que seguir incansablemente, todos los días, dando la pelea para que el delito y la violencia sigan disminuyendo", señaló el gobierno en las redes sociales del propio Pullaro.
El eje fue coordinar acciones ante el delito y el microtráfico. Crédito: Gobierno de la Provincia
"Hoy (por ayer) tuve una buena reunión de trabajo con los jueces que integran la Cámara Penal de la segunda circunscripción, para afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales", agregó la información.
"La reunión fue muy positiva, de gran madurez institucional" le dijo Salvador a El Litoral. "Los representantes del gobierno y el intendente expusieron la problemática que ellos visualizan sobre microtráficos y las derivaciones que ello está teniendo en el territorio a través de la participación tanto de la justicia provincial y federal" agregó. Salvador señaló que los jueces expusieron sus puntos de vista. "Quedamos en seguir trabajando, en la posibilidad de una interacción con la justicia federal algo que el MPA y el Ministerio Público Fiscal Federal vienen haciendo en forma conjunta. Por qué no una tarea conjunta entre las judicaturas para coordinar la tramitación que puede resultar importante a los fines operativos", acotó.
"Se notó mucha voluntad de trabajar en conjunto" señaló Javkin.
El encuentro fue una semana después de que el gobernador recibiera a la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. El regional había cuestionado públicamente los fallos de algunos jueces que declararon la incompetencia provincial en causas de microtráfico (narcomenudeo), derivándolas a la justicia federal.
La reunión ocurrió tras la polémica pública con el fiscal Matías Merlo. Foto: El Litoral
Fue allí cuando Merlo advirtió en declaraciones radiales que estas decisiones podrían provocar "más homicidios y balaceras" y que los magistrados deberían "hacerse cargo" de las consecuencias. La apreciación motivó un pronunciamiento por escrito de la Cámara Penal de Rosario, algo inédito en la historia institucional de esa zona de la provincia.
Los 14 integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario emitieron un duro comunicado institucional donde calificaron los dichos de Merlo como "desajustados y agraviantes". Allí consideraron que las expresiones del fiscal constituyen un intento de presión para que los jueces se aparten de la ley bajo la amenaza de la "responsabilidad social" por la violencia.
En el comunicado, el tribunal precisó que, de 358 recursos vinculados al microtráfico recibidos entre 2024 y 2026, solo en 7 casos se declaró la incompetencia provincial, siempre siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional cuando las causas exceden el narcomenudeo simple.
Los jueces además confirmaron que elevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a la Legislatura para que se analice la conducta funcional del fiscal regional.