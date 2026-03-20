Diputados de Santa Fe aprobó la adhesión a la protección contra el cáncer para niños y jóvenes

La Cámara de Diputados de Santa Fe acompañó a Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y votó un proyecto de ley para que la provincia adhiera a la norma nacional N° º 27.674 por la que se crea el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.
El ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por la ley, está facultado para celebrar convenios con entidades públicas o privadas para la implementación de la norma y convenios de cooperación y coordinación con el Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
La diputada Natalia Armas Belavi.
Esto es a los fines de la adecuación de la legislación provincial al Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.
El régimen en cuestión dispone que niños, niñas y adolescentes inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino gozarán de todos los beneficios de la norma por tener la credencial emitida por el Instituto Nacional del Cáncer.
Cámara de Diputados de Santa Fe.
En tanto, IAPOS debe brindar una cobertura del 100% en las prestaciones previstas en la ley, para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.
Los inscriptos en el programa, además gozarán de la franquicia en el transporte de pasajeros de la provincia.