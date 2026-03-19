Avanza la prohibición de la actividad de los cuicacoches en Santa Fe

El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves a la prohibición de la actividad de los cuidacoches en el territorio santafesino. Deberá continuar su tratamiento en Diputados.
La ley "anti trapitos" recibió media sanción en el Senado y ahora deberá tratarse en Diputados.
El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves a la prohibición de la actividad de los cuidacoches en el territorio santafesino. Deberá continuar su tratamiento en Diputados.
El proyecto de ley establece la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial, en el marco general de las actividades del llamado "trapito".
Plantea, además, modificar el Código de Faltas y establecer sanciones que van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta el arresto de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia.
La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia con Maximiliano Pullaro a la cabeza.
Dentro de las sanciones que se aplicarían se encuentran el trabajo comunitario de 2 a 10 días como primera infracción, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta como segunda y el arresto de 10 a 20 días ante la reincidencia.