#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Legislatura

Avanza la prohibición de la actividad de los cuicacoches en Santa Fe

La ley "anti trapitos" recibió media sanción en el Senado y ahora deberá tratarse en Diputados.

Imagen ilustrativa. Debe tratarse luego en Diputados. Crédito: Mauricio GarínImagen ilustrativa. Debe tratarse luego en Diputados. Crédito: Mauricio Garín
Seguinos en
Por: 

El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves a la prohibición de la actividad de los cuidacoches en el territorio santafesino. Deberá continuar su tratamiento en Diputados.

Mirá tambiénEl Senado de Santa Fe aprobó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias

El proyecto

El proyecto de ley establece la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial, en el marco general de las actividades del llamado "trapito".

Trapito tránsito y patrullero santa fe ciudad. Crédito: Flavio Raina.Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina.

Plantea, además, modificar el Código de Faltas y establecer sanciones que van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta el arresto de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia.

Senado de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreRecibió media sanción en el Senado de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia con Maximiliano Pullaro a la cabeza.

Sanciones

Dentro de las sanciones que se aplicarían se encuentran el trabajo comunitario de 2 a 10 días como primera infracción, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta como segunda y el arresto de 10 a 20 días ante la reincidencia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cámara de Diputados de Santa Fe
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro