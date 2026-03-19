El Senado de Santa Fe aprobó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias.
El proyecto para adherir a la Ley 27.786 de Crimen Organizado recibió el aval del gobierno provincial. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados.
El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias.
La votación aceptó el proyecto para adherir a la Ley 27.786 de Crimen Organizado que ya contaba con el aval del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados.
El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola. En la previa del debate en el Senado, el Ejecutivo salió a apoyarlo públicamente y lo enmarcó como parte de una política sostenida para enfrentar a organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera.
Pullaro ya había intervenido durante el debate nacional de la norma y pidió entonces “no tener miedo” de avanzar con reformas criminales de fondo. También el ministro Pablo Cococcioni participó de instancias legislativas defendiendo la necesidad de contar con herramientas más duras contra las mafias.
La Ley 27.786 fue promulgada por el gobierno nacional en marzo de 2025 tras la aprobación del Congreso y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras. Entre sus herramientas figuran medidas especiales de investigación y la inmovilización de bienes con orden judicial.
La adhesión santafesina apunta a incorporar ese marco en la provincia y a mejorar la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. El objetivo político que plantea la Casa Gris es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia más integral frente a delitos como narcotráfico, trata, lavado de activos y extorsión.