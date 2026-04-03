Los temas de Unión en este Viernes Santo

Fagioli en la lista, un posible crédito bancario y la “Marea Roja y Blanca”

Arranca una seguidilla pero con descanso para el equipo de Leonardo Carol Madelón: después de Riestra, el sábado que viene juega con Estudiantes a las 17.15 en UNO. Más allá de los pagos pendientes por Nardoni (Racing) y Mosqueira (Talleres), gestionan un préstamo bancario.