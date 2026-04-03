Después de lo que fue el 2-0 contra Agropecuario de Carlos Casares por Copa Argentina, Unión ya conoce su rival por los 16avos. de final del torneo criollo y será Independiente de Avellaneda. La idea de la organización es que “todos los cruces de la etapa siguiente se puedan completar antes del parate por el Mundial FIFA 2026.
Fagioli en la lista, un posible crédito bancario y la “Marea Roja y Blanca”
Arranca una seguidilla pero con descanso para el equipo de Leonardo Carol Madelón: después de Riestra, el sábado que viene juega con Estudiantes a las 17.15 en UNO. Más allá de los pagos pendientes por Nardoni (Racing) y Mosqueira (Talleres), gestionan un préstamo bancario.
Ahora, después de Riestra, se viene una seguidilla donde Unión tiene rivales, días y horarios confirmados. De todos modos, si bien falta confirmar cuando se recupera esa fecha con Talleres (en principio los primeros días de mayo, al final de todo), el fixture que se viene para el equipo de Madelón no es tan “apretado” en cuanto al almanaque.
Después de esta fecha 13 (Unión-Deportivo Riestra), se vienen: fecha 14: Estudiantes-Unión (Sábado 11 de abril, 17.15); fecha 15: Unión-Newell's (Viernes 17 de abril, 20.30) y fecha 16: Vélez-Unión lunes 27/04, a las 18:45.
En la lista de concentrados para el partido con Riestra este Viernes Santo apareció el zaguero y figura de la reserva Tomás Fagioli, que en diciembre de 2025 firmó su primer contrato profesional con Unión. “El juvenil Tomás Fagioli ha firmado su primer contrato profesional con Unión, vinculándose al club hasta diciembre de 2027”, informaba el Tate.
Nacido el 22 de agosto de 2005, Fagioli es un prometedor defensor surgido de las inferiores de Colón de San Justo. Llegó a Unión en 2025, donde tuvo participación en divisiones inferiores, Reserva y en la Copa Santa Fe. El marcador central fue parte de las definiciones por penales durante el desarrollo de la Copa Santa Fe, instancia en la que fue clave desde los doces pasos.
“Lo veníamos siguiendo desde 2023 y a mitad de año de 2024 lo marcamos para la reserva de la AFA; por ese entonces Tomás tenía algunas dudas por el contexto de su esquema educativo en San Justo. A finales de 2024, cuando ya se veía lo Profini y Ludueña para arriba, aceleramos para traerlo junto con Nico Vazzoler y Renzo Marzocchi”, explica el jefe de scoutings Marcelo Aranda, amigo de la infancia de “Fito”, padre de Fagioli.
“Es agresivo en la marca, voz de mando y un liderazgo terrible. Este último punto, el del liderazgo, es una cosa que sorprende por lo que contagia a sus compañeros”, explican desde el Mundo Unión. “En la cabeza nunca bajé los brazos. Cada paso, desde la cuarta hasta la reserva, me sirvió para llegar a esto”, contaba Fagioli, quien a los 16 años debutó en primera de la liga local para Colón de San Justo. “No quiero depender solo del fútbol. Cuando tenga tiempo, voy a decidir qué carrera seguir”, comenta el líder de la reserva.
Con la presencia del presidente Luis Spahn, el secretario Andrés Valenti, el referente de atletismo Jonathan Sthelik y el director de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, el Club Atlético Unión presentó su maratón “Marea Roja y Blanca” que se disputará este domingo 5 de abril desde las 8.
La competencia contará con tres recorridos: 1) 10 kilómetros (competitivo); 2) 5 kilómetros (recreativo); 3) 2 kilómetros (recreativo). Al mismo tiempo, activarán para todas las edades, con propuestas para niños y familias, lo que refuerza el carácter inclusivo del evento.
El kit incluye remera oficial, dorsal, hidratación, frutas y, en el caso de la prueba competitiva, sistema de cronometraje con chip. Al finalizar la actividad, se anuncian shows musicales, sorteos, servicio de buffet y actividades recreativas.
El presidente tatengue, Luis Spahn, elogió el trabajo del departamento de atletismo del Club Atlético Unión: “Es un orgullo ver como esta actividad se consolida y se transforma en uno de los eventos más importantes de la ciudad”. A su lado, Andrés Valenti, secretario del club, fue contundente: “Hoy toda la ciudad sabe que hay una maratón y que es una de las más importantes”.
El presidente de Unión, Luis Spahn, se había tomado unos días de licencia y retomó sus actividades. Sin dudas, lo que más preocupa es el momento económico y financiero. Con documentos por cobrar vencidos, Unión sigue sin recibir el mucho dinero que deben Talleres por Mosqueira y Racing por las dobles ventas de Balboa y Nardoni.
En ese contexto, se pudo pagar enero al plantel profesional que dirige Leo Madelón pero ya es exigible febrero; además del atraso en salarios con jugadores y cuerpo técnico del básquetbol profesional que juega en la Liga Nacional.
Con el respaldo de esos documentos a favor y para evitar mayores atrasos en las obligaciones salariales (el club practica tres actividades profesionales al mismo tiempo), Unión viene gestionando algo que está a punto de conseguir: un importante crédito bancario con cuotas flexibles para la devolución. “Es una herramienta para poder achicar los compromisos con los deportes profesionales”, aseguran desde el Mundo Unión.