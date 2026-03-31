Madelón, sin pelos en la lengua: “Vamos a pelear el campeonato”

Enviado Especial a Rosario.
El entrenador de Unión dijo que “vamos a tirar fuerte y todos juntos, mi objetivo es pensar en grande porque veo que tenemos con qué ilusionarnos”, señaló.
Enviado Especial a Rosario.
Tiró frases interesantes Madelón en el post partido. Generalmente, el entrenador rojiblanco fue cauto en sus declaraciones, pero esta vez arriesgó cuando dijo que veía a su equipo peleando el campeonato (aclaró que no dijo que Unión iba a salir campeón sino que iba a pelear el campeonato) y que pensaba en grande.
Las principales frases del técnico tatengue fueron estas:
• “Valoro mucho a la copa, la veo positiva, acrecienta la cotización de los jugadores, hubo que concientizar a los muchachos y no creerse que a este partido lo íbamos a ganar por goleada porque ellos nos controlaron bien y lo plantearon inteligentemente al partido, hasta que entendimos que había que tener paciencia y ser profundos. No la llevamos de arriba con este rival”.
• “En el segundo tiempo encontramos espacios. Les dije a los jugadores que confío en ellos y que tenemos que pelear todos los frentes porque estamos convencidos de que tenemos con qué pelear”.
• “Tengo una ilusión con los jugadores, estamos súper convencidos de que la vamos a pelear porque tengo un buen plantel y el viernes tenemos un partido bravísimo. Estamos pensando en grande”.
• “Mauro Pittón salió con un golpe en la rodilla pero no es de gravedad, se va a recuperar. Me gustó Menossi, entró bien y es inteligente para aprovechar los espacios como lo hizo en la jugada del segundo gol”.
• “El entrenamiento más fuerte hasta el viernes será el descanso, la concentración, ver videos y alimentarnos adecuadamente. Hay que llegar bien a ese partido con Riestra, porque será duro”.
• “Cambié el equipo para motivarlos. Este plantel tiene 26 o 26 jugadores compitiendo, entonces los tengo que tener a todos bien enchufados. A Fascendini, por ejemplo, le vino bien jugar hoy porque era un titular indiscutido hasta que perdió el lugar por el buen trabajo de Ludueña. Entró bien Solari y yo quiero que todos lleguen lo mejor posible a esta fase final del torneo de la Liga”.
• “Adrover hizo una estrategia para controlarnos y le salió muy bien. Nosotros confundimos velocidad con apuro. Nos levantamos de una mala actuación en Varela, cuando un error en una pelota quieta nos costó el partido. Y lo ganamos bien al partido”.
• “Veo esta oportunidad, me tengo fe y le tengo fe a los muchachos, se lo dije mirándolos a los ojos, vamos a pelear el campeonato, hay plantel para hacerlo. El viernes tenemos que ser inteligentes porque va a ser un partido recontra difícil. Estoy en modo positivo. ¿Puedo pensar en algo grande?”.
• “El equipo mostró jerarquía para ganar este partido, sin confundirse ni tirando pelotazos. Con paciencia y trabajo, lo ganamos bien”.