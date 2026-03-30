Unión debuta en Copa Argentina ante Agropecuario en Rosario

Unión vuelve a poner el foco en la Copa Argentina y este lunes tendrá en Rosario una prueba que aparece como bisagra. En el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 21.15, el equipo rojiblanco enfrentará a Agropecuario por los 32avos de final, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Sebastián Zunino.
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Para el equipo de Leonardo Madelón, el cruce llega en un momento particular. Venía de una racha positiva, pero la derrota ante Defensa y Justicia dejó dudas y empujó al cuerpo técnico a revisar piezas y variantes para este compromiso eliminatorio.
Una noche de Copa en Rosario
El partido marcará además una nueva presentación de Unión en cancha de Newell’s por este torneo. La última vez que jugó allí por Copa Argentina fue en la edición 2022, cuando superó por penales a Sportivo Las Parejas después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.
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en el equipo para jugar en Rosario
El contexto no es menor: el vencedor del duelo avanzará a los 16avos de final y allí se cruzará con Independiente. Por eso, más allá del calendario y del desgaste, el encuentro aparece como uno de esos partidos que pueden modificar el pulso inmediato de la temporada.
Madelón evalúa cambios
Durante la semana, Madelón ensayó variantes y dejó abierta la posibilidad de meter mano en la formación. Julián Palacios volvió a estar disponible, mientras que también aparecieron opciones como Fascendini, Colazo y Alvarez para modificar la estructura del equipo respecto de la última presentación.
En paralelo, una de las novedades salientes de la lista fue la reaparición de Claudio Corvalán. Después de haber trabajado al margen del plantel y de volver a ser considerado en las últimas semanas, el defensor integró la delegación que viajó a Rosario y figura entre los convocados para este encuentro.
Según el probable equipo difundido en la previa, Unión formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
El rival y la posible formación
Agropecuario llega con menos descanso y con la mira también puesta en la Primera Nacional. El equipo de Adrián Adrover venía de jugar ante Ciudad de Bolívar y su entrenador incluso relativizó el peso de este cruce en función de los objetivos principales del club en la categoría.
La probable formación del conjunto de Carlos Casares sería con Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Milton Ramos; Jorge Valdez Chamorro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira y Carlos Auzqui; Brian Blando y Alejandro Gagliardi.