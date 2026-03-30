32avos

Unión debuta en Copa Argentina ante Agropecuario en Rosario

El equipo de Leonardo Madelón juega este lunes a las 21.15 ante Agropecuario Argentino en el Coloso Marcelo Bielsa, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a 16avos para medirse con Independiente.