Unión, el "indulto" a Corvalán y a rascar la olla para juntar dinero
Después de haber trabajado al margen del plantel y de haberse reincorporado con el torneo ya empezado, Claudio Corvalán, otrora capitán y titular indiscutido, integra el banco de suplentes ante Agropecuario.
La última vez que Unión jugó en cancha de Newells por Copa Argentina derrotó a Sportivo Las Parejas en los penales por 24avos de final. Foto: Archivo / Marcelo Manera.
La novedad en la lista de viajeros de Unión a Rosario, para jugar el partido de Copa Argentina, fue la inclusión de Claudio Corvalán, quien volvió a estar en el plantel para la disputa de un partido oficial por primera vez en el año. La última vez de Corvalán fue ante Gimnasia en la primera ronda de play off el torneo pasado, cuando Unión cayó derrotado en Santa Fe y fue eliminado. Durante todo el semestre, la actividad del defensor fue escasa, pero cuando llegó el 2026, Madelón le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y que se buscara club. Alternativas hubo para que emigre (el contrato de Corvalán, uno de los más altos del plantel, vence en diciembre próximo), pero no se llegó a un acuerdo. Se quedó en Unión, entrenando al margen del resto y le llegó hace algunas semanas el “indulto” para que se sume al resto de sus compañeros. Pasó de entrenar al margen del resto a incorporarse como uno más y ahora fue convocado por Madelón (la relación entre ellos no tuvo fisuras, según se encargaron de señalarlo) para que regrese a la consideración.
* * * * *
Además de Corvalán, también se produjo el regreso del “Rayo” Tomás González al equipo, luego de haber integrado el banco en algunos partidos y de haber jugado los encuentros de pretemporada en Uruguay, en uno de ellos como volante por izquierda. Afuera de los convocados quedaron Nicolás Palavecino y Santiago Grella.
El otrora capitán, Claudio Corvalán, vuelve a ser considerado por Madelón para el plantel profesional por Copa Argentina. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.
* * * * *
Este es el segundo partido que jugó Unión en la cancha de Newell’s por Copa Argentina y el encuentro número 28 en el historial de este torneo. El otro encuentro que jugó en el Coloso Marcelo Bielsa, fue ante Sportivo Las Parejas, en la copa del 2022 con Gustavo Munúa como entrenador. Del equipo titular que jugó ese partido no queda nadie, los 90 minutos finalizaron igualados en uno (Leonardo Ramos fue el autor del gol tatengue) y hubo que definir con remates desde los doce pasos, con victoria tatengue, que luego fue eliminado por Banfield en San Nicolás.
* * * * *
La venta de entradas se realizó en las boleterías del 15 de Abril tanto el domingo como el lunes, pero a último momento decidió la organización que se ampliaba el expendio en la misma ciudad de Rosario, en la cancha de Newell’s, el día del partido desde las 17 y hasta la hora de comienzo. Así, los hinchas de ambos clubes tuvieron más posibilidades, comodidad y extensión horaria para gestionar su entrada.
* * * * *
El viernes, a las 17.15, Unión recibirá la visita de Deportivo Riestra en un partido que se jugará en el 15 de Abril. Será la segunda vez que se enfrenten oficialmente en Primera División. La otra también fue en cancha de Unión y el partido terminó empatado sin goles. Riestra debutará cinco días más tarde por la Sudamericana, recibiendo en cancha de San Lorenzo la visita de Palestino. Luego le tocará viajar a Brasil para jugar ante el Gremio de Porto Alegre y el tercer rival del grupo es el Montevideo City Torque en esta histórica excursión internacional de un club que lleva apenas dos años en la máxima categoría y comenzó a transitar la tercera temporada en este 2026 luego de haber ascendido en 2023.
Corvalán lleva la pelota contra Riestra en el último y único partido jugado contra Unión. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.
* * * * *
El vencedor de este choque entre Unión y Agropecuario (primera vez que se enfrentan en la historia), jugará ante Independiente por los 16avos de final. El que salga airoso de este choque, se las verá con el vencedor de Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, que serán rivales en 16avos.
* * * * *
Es probable que en el transcurso de esta semana se produzca el viaje de algún dirigente de Unión a Buenos Aires para entrevistarse con sus pares de Racing. Unión reclama que se le muestre los contratos de las transferencias de Balboa y Nardoni. Por los dos, Unión debe recibir dinero. En el caso de Balboa, hubo una transferencia de 46 millones de pesos por el primer pago recibido y ahora se espera otra de algo más de 100 mil dólares. Por Nardoni, Unión tiene el 30 por ciento de todo lo que Racing perciba de ingreso por la venta del volante al fútbol brasileño.
* * * * *
En marzo, que ya se termina, está la obligación de Talleres de abonar 500 mil dólares por la venta de Joaquín Mosqueira. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, una parte del dinero que se está debiendo se va a cobrar en el transcurso de esta semana. El compromiso vence en este mes de marzo pero está claro que será imposible que se cobre la totalidad en tiempo y forma. Respecto de la deuda con el plantel, se pagó lo que faltaba del mes de enero y ya es exigible, desde la semana pasada, el pago de febrero. Y en cuanto a Casa Unión, se está pagando, aunque los inconvenientes financieros lo llevan a no ser tan estrictos en cuanto al cumplimiento con la familia Malvicino.
* * * * *
Marcado conformismo, como ya expresó El Litoral, de parte de la gente de Unión que organiza la Academia de Ciencias del Deporte en conjunto con la Fundación Favaloro, por las jornadas inaugurales del viernes y sábado pasado, con la presencia, entre otros, del doctor Roberto Peidró, ex médico de Maradona e integrante del cuerpo médico de la selección en el Mundial de 1994 en Estados Unidos y que habló sobre “el corazón del deportista”. Alrededor de 80 inscriptos de toda la provincia han conformado la matrícula para este primer año de actividades.
* * * * *
Respecto de la situación económica, hay una gran preocupación en el ambiente del básquetbol por el atraso en los pagos. Muchos dicen que si no llega un desahogo económico (lo más cercano es el dinero de la venta de Mosqueira), se tornará dificultoso el logro de un equilibrio financiero en los próximos meses, al margen de la necesidad imperiosa de vender que tendrá el club en el próximo mercado, con Del Blanco como la principal posibilidad. Los dirigentes lograron cerrar los sueldos de enero en la semana que transcurrió, pero ya hay un retraso de un mes que obliga a juntar dinero de inmediato para no generar incomodidad ni fastidio en la relación con el plantel profesional.