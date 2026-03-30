Apuntes desde Rosario

Unión, el "indulto" a Corvalán y a rascar la olla para juntar dinero

Después de haber trabajado al margen del plantel y de haberse reincorporado con el torneo ya empezado, Claudio Corvalán, otrora capitán y titular indiscutido, integra el banco de suplentes ante Agropecuario.