Unión no levanta: Perdió con Obras y el objetivo de playoffs está cada vez más lejos

En la noche de este sábado, el estadio Ángel P. Malvicino de la capital provincial fue escenario de una nueva presentación de Unión de Santa Fe en el marco de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.
Fue 79 a 76 en el Ángel Malvicino. El equipo de Rearte ganó solo 1 de sus últimos 10 partidos y quedó a 3 juegos de distancia del último clasificado con 5 encuentros por disputar. Balbi y Basabe, con 16, fueron los goleadores tatengues. El sábado inicia una exigente gira por Mar del Plata, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.
En la noche de este sábado, el estadio Ángel P. Malvicino de la capital provincial fue escenario de una nueva presentación de Unión de Santa Fe en el marco de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.
Obligado a recuperarse en un momento trascendental de la temporada, el equipo que dirige Ariel Rearte recibía al siempre exigente Obras Sanitarias buscando un triunfo que lo vuelva a poner en la zona de pelea por un lugar en playoffs.
Tras un primer tiempo en el que compitió de igual a igual, Unión jugó un pésimo tercer cuarto que se cerró con un parcial de 24 a 9 y terminó por encaminar la victoria de la formación visitante.
Si bien en el tramo final, el tatengue ensayó una reacción con mucho de amor propio, el “tachero” se terminó llevando un triunfo que lo posiciona en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con registro de 18 victorias y 12 derrotas.
Por el lado de Unión, el de anoche fue el noveno revés en sus últimas 10 presentaciones, una racha negativa que lo sacó de los puestos de clasificación a la postemporada y lo ubica hoy en el 15° lugar del clasificador con récord de 12 triunfos y 19 caídas cuando le quedan 5 partidos por disputar.
En este momento, el tatengue quedó a 3 juegos del último que está entrando a los playoffs (San Martín de Corrientes) y a la misma distancia de Atenas de Córdoba, que hoy estaría jugando el play out para evitar el descenso con Argentino de Junín.
En la continuidad de su calendario en la máxima división del básquet argentino, Unión tendrá una semana completa de trabajo antes de encarar una muy exigente gira que incluye la visita del próximo sábado 4 de abril a Peñarol en Mar del Plata.
Posteriormente, el domingo 6, se las verá con el vigente bicampeón Boca en La Bombonerita mientras que luego deberá medirse con el puntero Gimnasia en Comodoro Rivadavia antes de regresar a Santa Fe para los últimos 2 juegos de la campaña.
De arranque el Tatengue salió a buscar el partido, con Emiliano Basabe determinante en defensa y castigando en la pintura, para los primeros puntos del equipo. El Tachero con poco juego colectivo, encontró en sus individualidades anotaciones que le permitieron mantenerse a tiro del marcador.
El segundo parcial fue determinante para el desarrollo del partido. Unión imprimió una gran defensa, planteó presión alta y complicó en la salida a la visita, lo que le implicó un gras desgaste físico; además en ofensiva estuvo muy efectivo y conquistó una buena ventaja en el tanteador.
En el amanecer del segundo tiempo, Obras metió un parcial de 9-2 que obligó al entrenador local Ariel Rearte a recurrir al tiempo muerto. A la salida, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con pocas defensas y varios puntos rápidos. Un parcial casi perfecto para la visita (24-9), que lo devolvió rápidamente al juego.
El epílogo del encuentro fue de alto voltaje ya que a falta de dos minutos Obras se puso arriba en el marcador, defendió las últimas bolas y se llevó una victoria ajustada por 79 a 76.
UNIÓN 76: Franco Balbi 16, Yeferson Guerra 14, Emiliano Basabe 16, Felipe Queiros 3, Theo Akwuba 4 (FI) Martín Cabrera 10, Federico Elías 0, Facundo Chamorro 2, Chris Vogt 7, Daniel Hure 3. DT: Ariel Rearte.
OBRAS BASKET 79: Andrew Corum 10, Pedro Barral 6, Tyler Sabin 18, Federico Zezular 9, Marcos Delía 17 (FI) Felipe Inyaco 7, Juan Brussino 6, Marcos Mata 0, Jorge Bilbao 6, Juan Madrigal 0. DT: Guido Fabbris.
Parciales: 19-17, 49-33 y 58-57.
Árbitros: Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Alejandro Costa.
Estadio: Ángel Malvicino.