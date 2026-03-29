Liga Nacional de Básquet

Unión no levanta: Perdió con Obras y el objetivo de playoffs está cada vez más lejos

Fue 79 a 76 en el Ángel Malvicino. El equipo de Rearte ganó solo 1 de sus últimos 10 partidos y quedó a 3 juegos de distancia del último clasificado con 5 encuentros por disputar. Balbi y Basabe, con 16, fueron los goleadores tatengues. El sábado inicia una exigente gira por Mar del Plata, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.