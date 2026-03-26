Así le quedó a Unión el cierre del torneo: fechas, rivales y qué se juega en las últimas cuatro jornadas
La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura 2026. En el tramo decisivo, Unión tendrá dos partidos en Santa Fe y dos salidas exigentes, con cruces ante Deportivo Riestra, Estudiantes, Newell’s y Vélez.
Unión abrirá la recta final del Apertura recibiendo a Deportivo Riestra en el 15 de Abril. Crédito: Fernando Nicola
La Liga Profesional ya le puso día y hora al cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Y para Unión, la agenda marca un recorrido corto pero pesado: cuatro partidos, dos de local y dos de visitante, en una recta final que puede definir clasificación, posición y tono futbolístico antes de los cruces decisivos.
El Tatengue abrirá este tramo el viernes 3 de abril ante Deportivo Riestra en el 15 de Abril. Después deberá visitar a Estudiantes, volverá a Santa Fe para recibir a Newell’s y cerrará el lunes 27 de abril frente a Vélez, en Liniers. El calendario, al menos en el papel, mezcla una buena chance de hacerse fuerte en casa con dos salidas de riesgo.
El partido ante Newell’s será el último compromiso de Unión como local en este tramo decisivo.
Fecha 16
Lunes 27 de abril, 18.45
Vélez vs Unión
Dos partidos en Santa Fe para marcar el rumbo
En ese tramo final, el dato más favorable para Unión es que jugará dos veces en el 15 de Abril. El primero será ante Deportivo Riestra, un rival incómodo por estilo y ritmo, pero que le ofrece al tatengue una oportunidad concreta de empezar a acomodar su cierre con el apoyo de su gente.
La otra cita en Santa Fe será ante Newell’s, el viernes 17 de abril a las 20.30. Ese partido, por contexto y por peso del rival, puede transformarse en uno de los cruces más sensibles de toda la recta final para Unión. El equipo rosarino no está bien y por eso el equipo de Madelón no puede dormirse.
El tatengue tendrá dos salidas exigentes ante Estudiantes y Vélez en el cierre de la fase regular. Foto: Manuel Fabatía
Dos salidas bravas en medio de la definición
Entre esos dos partidos de local, Unión tendrá una visita exigente a Estudiantes el sábado 11 de abril. El cruce en La Plata aparece como una de las paradas más complejas del cierre, no sólo por la jerarquía del rival sino también por el tipo de partido que suele imponer en su cancha.
El último compromiso será todavía más pesado desde el nombre: Vélez, actual puntero, en Liniers, el lunes 27 de abril. Cerrar afuera y frente a un rival grande convierte a esa fecha 16 en una jornada decisiva, dependiendo de cómo llegue Unión a la tabla y de cuánto haya sumado en las tres estaciones anteriores.
La agenda completa, con Unión en foco
La fecha 13 tendrá además partidos como Talleres-Boca, San Lorenzo-Estudiantes, River-Belgrano e Independiente-Racing. En la 14 sobresalen Boca-Independiente y Racing-River. La 15 incluirá el superclásico entre River y Boca. Y la 16 tendrá cruces como Defensa y Justicia-Boca, Racing-Barracas Central y River-Aldosivi. En ese marco, el recorrido de Unión queda metido en un cierre de torneo cargado de partidos pesados y con mucho en juego.
Para el tatengue, sin embargo, la lectura principal pasa por otra parte: sumar en Santa Fe, resistir en las visitas y llegar lo más alto posible a la última fecha. El cronograma ya está definido; ahora lo que empieza a correr es el margen real que tendrá Unión para construir su cierre.