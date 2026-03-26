Recta final del Apertura

Así le quedó a Unión el cierre del torneo: fechas, rivales y qué se juega en las últimas cuatro jornadas

La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura 2026. En el tramo decisivo, Unión tendrá dos partidos en Santa Fe y dos salidas exigentes, con cruces ante Deportivo Riestra, Estudiantes, Newell’s y Vélez.