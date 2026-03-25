Madelón tiene su grilla cerrada en abril

Cinco temas en el Mundo Unión antes de jugar con Agropecuario

El fixture que asoma, el momento de Del Blanco, la venta de entradas para ir a la cancha de Newell’s este lunes, el pago al plantel y la vuelta de Julián Palacios. Alivio para Leo: hay descanso entre partido y partido.