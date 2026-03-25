Cinco temas en el Mundo Unión antes de jugar con Agropecuario
El fixture que asoma, el momento de Del Blanco, la venta de entradas para ir a la cancha de Newell’s este lunes, el pago al plantel y la vuelta de Julián Palacios. Alivio para Leo: hay descanso entre partido y partido.
Pasó el duro golpe contra el Halcón, donde el Tate no pudo levantar vuelo en Florencio Varela y perdió sin dejar nada contra Defensa. Ahora, como siempre piden los players, hay revancha a la vuelta de la esquina, este lunes a las 21.15 contra Agropecuario de Carlos Casares por los 32avos. de final de la Copa Argentina en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
Una seguidilla pero con descanso
1.- El fixture que asomo para el Tate. Arrancando este 30 de marzo por la copa criolla contra el “Sojero”, el staff técnico de Leo Madelón tiene rivales y días por todo el mes de abril, sin precisión de los horarios:
Viernes 3/4 contra Riestra (L) fecha 13; sábado 11/4 ante Estudiantes de La Plata en UNO (V) fecha 14; viernes 17/4 frente a Newell's (L) fecha 15; lunes 27/4 en Liniers con Vélez (V) fecha 16.
Del Blanco, la figura. Foto: Manuel Fabatía
-2. El momento de Mateo del Blanco. El jugador habló en ESPN F12 con Mariano Closs y dejó varias frases:
- “Es un trabajo en equipo. Mis compañeros me ayudan mucho y eso hace que todos mejoremos. Venimos haciendo un gran trabajo. Más allá del partido con Defensa, en general estamos bien y eso también potencia lo individual”.
- “Tenemos una propuesta muy ofensiva, generamos muchas situaciones de gol. A veces nos cuesta concretar, pero creo que vamos por buen camino”.
-”Hay momentos en los que atacamos tanto que quizás nos descuidamos atrás, pero es nuestra forma de jugar y depende también del rival”.
“Santa Fe es muy futbolera y la gente está contenta. Eso a nosotros nos empuja, nos hace todo más llevadero en el día a día. Nos conocemos bien y eso se nota en la cancha. Sacamos dos puntos de nueve cuando merecimos más. Son detalles que tenemos que corregir”.
-“Como todo chico, sueño con jugar en un grande y en Europa. Y obviamente, la Selección sería algo increíble. Lo que más quiero mejorar es la parte defensiva. No lo aprendí desde chico y ahora lo estoy incorporando”.
Para ir a Rosario: la venta de tickets
: 3-La venta de entradas para ir a Rosario. De cara al partido con Agropecuario, los dirigentes de Unión recibieron precisiones de la empresa que maneja la Copa Argentina.
“La venta será física en las boleterías del club, en la sede social del Tate. Nos enviarán generales, menores y plateas. Vamos a poder vender todo el domingo y gran parte del lunes”, afirman los dirigentes.
Como se sabe, al Tate le darán la doble cabecera que lleva el nombre de Lionel Messi. “Por ahora no sabemos ni las cantidades ni los costos de cada ubicación, explican ante la consulta de El Litoral.
Lunes en Rosario. Foto: El Litoral.
4-El pago de sueldos al plantel. La idea de los dirigentes, en esta mini-semana, es poder cancelar el saldo del mes de enero y algunos premios atrasados. O sea, que puedan terminar de cobrar antes del partido del lunes contra Agropecuario por la Copa Argentina.
Por lo que se pudo saber, todavía no ingresó lo de Mosqueira (Talleres deben pagar 500.000 dólares), no hay acuerdo con Racing y no impactó lo del bono. Además, esperando los últmos trámites administrativos, Unión tiene algunas cuentas bloqueadas por el llamado “Caso Malcorra”.
5-La vuelta de Julián Palacios. En principio, de no ocurrir nada extraño, el ex San Lorenzo estará en condiciones de volver al once titular del Tate contra Agropecuario por Copa Argentina. Como se sabe, si bien los estudios no arrojaron una lesión grave, se decidió que no juegue contra Defensa y Justicia “para no arriesgar”.