Unión vende entradas domingo y lunes para el encuentro ante Agropecuario

Este domingo, de 11 a 18 y el lunes, de 10 a 17, se venderán las entradas para el partido del lunes a las 21.15 en el Coloso del Parque Independencia de Rosario, entre Unión y Agropecuario de Carlos Casares, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
La venta se realizará en las boleterías del estadio 15 de Abril y los precios son los siguientes: menores populares (hasta 11 años): $ 40.000; populares: $ 50.000 y plateas, $ 70.000, aclarándose que la parcialidad de Unión se ubicará en la popular norte y en la platea del sector este, es decir enfrente de la tribuna oficial.
También informó el club que las boleterías están habilitadas con PosNet, por lo que se podrá abonar en efectivo, con tarjeta de débito y también con QR.
Los precios han sido determinados por la organización (es decir, Copa Argentina), que también deberá decidir si se venderán entradas en la ciudad de Rosario para aquellos que decidan viajar a último momento o no puedan, por cualquier razón, acercarse en los horarios anteriormente citados a las boleterías del club.
Una imagen que se repetirá desde el mismo momento en que se produzca la apertura de las boleterías en el 15 de Abril.
Se canceló la deuda de enero
Por otra parte, la dirigencia rojiblanca canceló lo que estaba debiendo del sueldo del mes de enero a parte del plantel profesional y ahora espera cumplir con febrero, cuya exigencia de pago es a partir del miércoles de la semana que finaliza.
La falta de liquidez y algunas deudas que no se pueden cobrar, llevaron al club a una situación financiera complicada y por eso el atraso en el pago de los haberes, no solo al plantel de jugadores sino también al cuerpo técnico.
El equipo para el lunes
En cuanto a la formación que jugará el partido de este lunes a las 21.15 en Rosario ante Agropecuario, la recuperación de Julián Palacios era lo que Madelón esperaba para ir con todos los titulares a disputar este encuentro.
Palacios entrará por Solari y el resto serán los mismos que vienen jugando en los últimos partidos y que ya forman parte de una formación titular estable. Además, revela claramente el compromiso de Madelón de jugar con los mejores en la Copa Argentina, un torneo que siempre valorizó el entrenador de Unión y con quien el club consiguió llegar a su mejor posición, cuando le tocó jugar por cuartos de final ante River, en Mar del Plata.
De tal forma que Unión alistará a Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Tarragona y Estigarribia.
Después de este partido, Unión volverá a jugar por la Liga Profesional. Esto será el viernes que viene, a las 17.15, cuando reciba la visita de Deportivo Riestra, que cinco días después estará iniciando su histórica participación en la Sudamericana.
También Unión podría tener su ventaja cuando en la fecha siguiente le toque visitar, el sábado 11 de abril, a Estudiantes en La Plata. El “Pincha” jugará el miércoles anterior y el martes posterior por la Copa Libertadores.
El rival empató en Bolívar
Agropecuario jugó este viernes y empató 0 a 0 con Ciudad Bolívar en un partido que formó parte de la disputa de una nueva fecha del torneo de Primera Nacional.
Teniendo en cuenta la cercanía con el partido del lunes, es posible que el técnico del equipo sojero haga algunas modificaciones en la formación titular.
Basándonos en el equipo que puso ante Ciudad Bolívar, Adrián Adrover, el DT de Agropecuario, utilizó a Luciano Acosta, Federico Perez, Facundo Sánchez, Tomás Lecanda, Antonio Napolitano, Santiago Gallucci, Brian Blando, Carlos Auzqui, Millones Ramos, Diego Vasquez y Alejandro Gagliardi. En el banco de suplentes estuvieron Germán Salort, Matías Molina, Alan Aguirre, Enzo Aguirre, Jorde Valdez, Chamorro, Braian Aranda, Rodrigo Castro, Rodrigo Mosqueira y Jarol Heritier.
El juvenil Lucas Ayala, quien firmó su primer contrato profesional, junto al director deportivo Santiago Zurbriggen
Ayala firmó primer contrato
El juvenil Lucas Ayala, defensor que actualmente milita en el equipo de reserva que dirige Alejandro Trionfini y que el jueves rescató un valioso empate ante River, 2 a 2, acordó su primer vínculo contractual con el club hasta diciembre de 2028, lo que refleja la confianza que el cuerpo técnico y la dirigencia depositan en su proyección, en este proceso en el que se blinda a aquellos jugadores que están apareciendo con condiciones de llegar a triunfar en el primer equipo.
Muy satisfechos
En el marco de la jornada inaugural de la Academia de Ciencias del Deporte que se celebró este fin de semana en Unión con la presencia de destacados disertantes (entre ellos el doctor Roberto Peidró, médico de Diego Maradona y la selección argentina en el Mundial de 1994, además de ex arquero de Independiente, Morón y Deportivo Español, entre otros), los organizadores se mostraron sumamente satisfechos por la muy buena concurrencia de asistentes.
“Hemos tenido alrededor de 80 inscriptos de toda la provincia”, señalaron a El Litoral, cifra que colmó las expectativas iniciales de esta iniciativa que se lleva a cabo en forma conjunta con la Fundación Favaloro.