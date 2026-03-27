Peidró, las lesiones, Maradona, el doping
en el Mundial de 1994 y su charla en Unión
Se inicia la Academia de Ciencias del Deporte en Unión, en conjunto con la Fundación Favaloro y llega a la ciudad el doctor Roberto Peidró, un ex arquero profesional convertido hoy en una verdadera eminencia de la medicina.
La famosa foto de Maradona retirándose de la cancha, el día de la victoria ante Nigeria, con la médica y el doctor Peidró. Este viernes, el reconocido médico dará una charla en Unión, dando inicio a la Academia de Ciencias del Deporte.
Sobran las palabras para presentar al doctor Roberto Peidró, un ex arquero de Deportivo Español e Independiente, entre otros clubes, y un médico que estuvo al lado de Maradona en aquel Mundial de 1994, que ha sido un hombre de consulta permanente y que además forma parte de la Fundación Favaloro. Y que este viernes y sábado estará en Santa Fe para dar inicio a la Academia del Deporte, esta excelente iniciativa que Unión hizo realidad y que a partir de las 15 de este viernes iniciará su actividad.
El tema de la disertación de Peidró es, precisamente, “el corazón del deportista”. Y surge así la primera pregunta en el diálogo con El Litoral. “Ustedes saben que el corazón del deportista es diferente al corazón de una persona sedentaria. Tiene muchas cosas buenas y algunas que no lo son tanto porque está sometido a una fuerza y a una sobrecarga permanente. De esto hablaré en mi charla en Unión, porque el corazón del deportista es, en general, un poco más dilatado, con algunas modificaciones eléctricas y hasta de ciertos canales por donde pasa el sodio, el calcio, el potasio que lo hacen contraer. Es necesario conocer esas manifestaciones diferentes, no para convertir en enfermo a alguien que no lo es, sino para poder detectar cuándo realmente hay alguna enfermedad que puede poner en riesgo a ese corazón”.
-Doctor, lo saco un poco de lo suyo y le pregunto: ¿Por qué se están dando tantas lesiones de rotura de ligamentos cruzados?
-Es cierto y realmente nos está preocupando todo esto, sobre todo a a aquellos que están más relacionados con la traumatología del deporte… Hay muchas razones que uno puede tener en cuenta para para todo esto. Actualmente el fútbol es muy físico. Hace 20 o 30 años, o cuando jugábamos nosotros, cuando chocaban dos futbolistas, era el choque de dos Fiat 600 y ahora chocan dos Ferrari… Hoy corre más el el futbolista que la pelota… Esos frenos bruscos, esas caídas bruscas y a veces alguna alguna violencia en el juego, debe estar influyendo.
-¿Hay formas de prevenirlo?
-Por supuesto que las hay. En general, más allá de las recomendaciones de la Fifa que todos los médicos la conocen, incluso en el en el famoso calentamiento que todos vemos ahora en la cancha, hay una serie de movimientos para tratar de evitar estas lesiones y sin embargo, no estamos teniendo todo el éxito que queremos.
-¿Puede ser que actualmente haya muchos trabajos en el gimnasio, con pesas, que pueda afectar para que los jugadores tengan ese tipo de lesiones?
-Es probable… Yo creo que, ahora, el preparador físico está teniendo una preponderancia muy importante porque los niveles de juego, salvo excepciones, son muy parejos… Si ustedes ven en los distintos equipos, los estilos son muy muy similares… Estos temas los vamos a discutir, hay algunas ideas con respecto a esto y seguramente quienes vayan a las charlas se irán con alguna conclusión… Si bien la fuerza es imprescindible y necesaria, está tomando un auge muy importante en el entrenamiento.
"Políticamente, de haberse querido, Maradona debía seguir en el Mundial"
-Todos pensamos que a Maradona lo sacaron del Mundial de 1994 de Estados Unidos, lo limpiaron. ¿Es esa la sensación que usted también tiene, doctor?
-Sí… En realidad, acá hubo un error que yo considero infantil, por no decir de ignorancia, por no utilizar algún otro término más duro… Realmente, había efedrina en esa orina pero en términos muy bajos… Lo que él estaba tomando era un suplemento con 6 % de efedrina que ninguno de nosotros conocía y que le había dado una una persona ajena a nuestro a nuestro equipo (N. de R.: habla de Daniel Cerrini). Pero ese porcentaje de efedrina perfectamente se podría haber obviado en el sentido de que se le podría haber dado algún partido de suspensión… No había cocaína ni tampoco algo que mejorase su rendimiento… Enseguida nos dijeron que era grave y ahí nos dimos cuenta de que íban por él… Entonces, yo creo que sí, que hubo una intención de tomársela con él… Se lo necesitaba mucho para la promoción de ese Mundial y todo el establishment estaba de acuerdo en que estuviera Maradona, pero una vez que ya fue usado en ese sentido, le sacaron el apoyo… ¿Estaba la efedrina?, si, estaba… Pero no había cocaína ni tampoco otras drogas. Yo ví los análisis, yo estuve presente… Lo único que había era esa pequeña dosis y creo que si se hubiese querido, políticamente, podría haber permanecido perfectamente en el Mundial porque había hecho un sacrificio muy grande para dejar de lado las drogas en ese periodo.
-Cuesta creer que ese pequeño porcentaje de efedrina haya salido de un suplemento que se compró en un supermercado, ¿no?
-Sí, es cierto, se lo compró en el supermercado porque se le terminó el que trajo de Argentina y el de acá no contenía efedrina… El tomaba un suplemento proteico y de vitaminas, como muchos de los que e toman ahora, y se le terminó… Y en lugar de pedirlo en Argentina, dijo, "No, acá lo venden igual." Y él (por Cerrini) tenía un nombre similar y fueron al supermercado y lo compraron… En Estados Unidos, está permitido, o sea, la NBA permitía la efedrina, los demás deportes permitían la efedrina y Diego tenía 6 % de efedrina… ¡Qué increíble! Por eso digo que fue un error infantil por no aplicar una palabra un poco más dura o soez.
"En Brasil hay más preocupación que acá con el doping"
-¿Cómo se está trabajando respecto del doping en el deporte?
-Yo pertenezco a una sociedad de medicina y cardiología del deporte en Brasil y ellos están mucho más preocupados con ciertas sustancias que están en el doping y que se están dando, no tanto en el fútbol, pero sí en otros deportes y que ponen en riesgo la vida las personas…
En la sede de Unión se vivirá, este viernes y sábado, una gran jornada con la primera actividad de la Academia de Ciencias del Deporte. Crédito:Prensa Unión
-Pregunta futbolera, doctor. ¿Le gusta cómo se está jugando en la Argentina?
-A mí me parece muy aburrido, pero es una opinión personal, porque me parece que se juega mucho para atrás, con mucho miedo, con falta de gente que tenga el atrevimiento de sacarse de encima a uno o dos futbolistas para poder ir para adelante… A mí me gustan los pases filtrados, que se piense en superar líneas con un pase para adelante… A veces veo que están en el área contraria y, de golpe, se dan vuelta y llega la pelota al propio arquero. ¡Esas cosas no las puedo entender! Justamente, el miércoles estaba hablando con un gran amigo, como es Ricardo Bochini y y me decía: ‘Esto no lo puedo entender: cuando se da un pase atrás es porque ya no hay ninguna posibilidad de ir para adelante, pero acá lo hacen continuamente’. Pero es una opinión, nada más.