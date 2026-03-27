Una visita de lujo en Santa Fe

Peidró, las lesiones, Maradona, el doping en el Mundial de 1994 y su charla en Unión

Se inicia la Academia de Ciencias del Deporte en Unión, en conjunto con la Fundación Favaloro y llega a la ciudad el doctor Roberto Peidró, un ex arquero profesional convertido hoy en una verdadera eminencia de la medicina.