A fondo con Rubén Rossi

“La gambeta no murió, la asesinaron”

Es uno de los campeones del mundo nacido en Santa Fe. Fue coordinador de Unión y de Colón, hoy es instructor en Fifa y Conmebol. Sostiene que “el 90 por ciento de los dirigentes de fútbol son analfabetos en cómo debe ser la formación de jugadores”.