“La gambeta no murió, la asesinaron”

Es uno de los campeones del mundo nacido en Santa Fe. Fue coordinador de Unión y de Colón, hoy es instructor en Fifa y Conmebol. Sostiene que “el 90 por ciento de los dirigentes de fútbol son analfabetos en cómo debe ser la formación de jugadores”.
Rubén Rossi habla y Menotti lo escucha con mucha atención. "El Flaco me decía que yo era un '6' que jugaba como un '10'. Pavada de elogio". Rubén se sigue emocionando cada vez que habla de su maestro. Foto: Archivo El Litoral
Siempre deja mensajes y enseñanzas una charla con Rubén Rossi, sea cual fuere el contexto. En esta ocasión, en “Camino al Mundial” (sábados de 7 a 9 por Sol Play 91.5), fue el recuerdo de un campeón del mundo en la antesala de un Mundial que será el último de Messi y el cierre de una etapa gloriosa para el fútbol argentino.
-Rubén, ¿por qué pensás que todavía se recuerda y se recita de memoria aquel equipo de 1979 que integraste?
-Mira, yo siempre me refugio en lo que decía el escritor Milan Kundera cuando habla de la memoria poética. Kundera dice que la memoria poética es aquella que por algún motivo nos hace recordar cosas que nos emocionaron. Y, precisamente, aquel equipo emocionó. Hoy, yo me encuentro con gente de nuestra edad, un poco más grande, que cuando me identifican por ahí hablando, me nombran el equipo de memoria y siempre recuerdan, "Yo lo vi sentado en mi casa”, “yo salí del colegio para ver los partidos”, “a mi me dejaban faltar para ver los partidos”… Cuando uno gana emocionando, gana dos veces. Yo siempre digo que ese equipo de Japón no jugó como pudo, jugó como quiso…
-Tu nombre está asociado a los dos clubes de Santa Fe, como el de tu padre y no muchos más…
-Mi padre me enseñó que, por sobre todas las cosas, están las personas, los valores, los principios y los ideales. En Santa Fe, Unión y Colón no pueden ser enemigos; pueden ser adversarios, pueden ser rivales, pero nunca enemigos, al contrario… Uno necesita del otro… Al rival parece que hay que destruirlo, matarlo, destrozarlo. El que piensa así, está equivocado.
Rubén Rossi acaba de llegar como campeón del mundo a su casa, en el barrio de Barranquitas, donde lo esperaban su padre (el Pato), su madre y, entre otros, el presidente de Colón de ese momento, Eugenio Marcolín.
-¿Cómo era el flaco Menotti cuando se juntaba con ustedes, él campeón del mundo y ustedes unos pibes que, en muchos casos, ni habían debutado en Primera?
-Yo lo conocí a César cuando tenía 17 años y había empezado a jugar en Colón. Y detento con mucho orgullo que fui el único jugador en la historia de Colón que fue campeón del mundo mientras vestía esa camiseta, porque Pedrito Pasculli ya jugaba en Argentinos Juniors cuando sale campeón en el 86… Yo pasé de jugar en las canchas de la Liga Santafesina a encontrarme con el Flaco Menotti en el viejo Gásómetro de avenida La Plata… Y a partir de ahí, la admiración, el asombro y y la seducción que tenía César, te atrapaba… Ya lo veías entrar con ese 1,90 metros y te llamaba la atención… Y después, esa catarata de conceptos… Y las enseñanzas… ¡Yo lo he visto enseñarle a definir a Ramón Díaz! Un fenómeno.
-¿Su mérito fue darle orden a una conjunción de grandes jugadores?
-Nosotros, cuando llegamos a ese Mundial, habíamos jugado ya un Sudamericano y teníamos más de 30 partidos juntos. Yo me iba los domingos a la noche, después de jugar en Colón, a Buenos Aires y estaba lunes y martes entrenando con César y los miércoles jugábamos contra alguna selección mayor de Córdoba, de Tucumán o algún equipo de Primera… No llegamos con diez días de entrenamiento como pasa ahora, teníamos horas y horas de ensayo, de saber cómo defender, cómo recuperar la pelota, dónde íbamos a presionar, cómo gestábamos las acciones para definir… Y teníamos un as de espadas, que era Diego, que para mí ha sido el jugador de fútbol más grande que he visto… A veces, pensaba que era imposible que pudiéramos perder.
-¿Por qué pensás que ya no se gambetea en el fútbol argentino?
-Y es porque no nos preguntamos cómo hicimos para fomentar y procrear tantos futbolistas gambeteadores… Yo voy a nombrar dos nada más de Santa Fe que son Hugo Villarruel y Luis Abdeneve. Yo creo que a veces se comete un error cuando se dice que la gambeta murió. La gambeta fue asesinada, no murió de muerte natural…. Todos en el fútbol hablan del “ganar como sea”, pero nadie explica lo que significa, lo único que se analiza es el triunfo deportivo. Por supuesto que el fútbol es un juego y que lo primero es ganar, pero no es lo único ni lo más importante. Mucho menos en el fútbol infanto juvenil, donde lo importante es ayudar al desarrollo del niño, permitirle que crezca en libertad, que sea arriesgado, que gambetee mucho.
-No en cualquier parte, sino en lugares productivos…
-De tres cuartos de cancha para adelante. Es ahí donde es definitiva, donde es demoledora, donde es imposible de controlar. A los que contratan a los formadores, yo les preguntaría cómo los evalúan… ¿Sabés cómo? Es simple, si gana está es bárbaro, si pierde es horrible… ¡Nada que ver!… La evaluación de un formador se hace en relación a la cantidad de defectos que le pule a sus jugadores, porque son jugadores chicos, porque son jóvenes y todos tienen tienen defectos futbolísticos. Y además, la cantidad de virtudes que le puede potenciar. Nada más que eso. Ahora, claro, hay un pequeño detalle: para poder evaluar eso, tiene que conocer del juego y de futbolista…. En el fútbol no hay entrenadores antiguos o modernos, flacos o gordos, viejos o o jóvenes. Están los que saben y los que no saben.
-¿Cuál es tu principal lucha hoy?
-Recuperar la esencia, las raíces y la historia del viejo, querido y glorioso fútbol argentino. Y lo voy a seguir haciendo, porque hay una pequeña brisa de volver al juego… Yo escucho decir que tal jugador “está desconcentrado”. ¡Error!. Ese jugador ha sido engañado... El delantero le hace creer que va al primer palo y va al segundo, le hacen creer que va al segundo palo y la tiran al punto penal… Eso no se soluciona con un paracaídas en la espalda o haciendo pasadas de 200 metros… Eso se soluciona todos los días en el entrenamiento, enseñando a engañar y a no ser engañado. Y cuando un futbolista y un equipo más engañe en lo individual y en lo colectivo y menos engañado sea, más posibilidades va a tener de jugar mejor y de ganar.
-¿Cuál es la brisa de aire fresco que mencionás?
Lo que pasa en la selección Argentina con Aimar, lo que pasa con Placente, gente que defiende mucho lo que es el juego. Eso me entusiasma y me emociona. Y no es romántico lo mío, sino hacerle entender a todos que si jugamos mejor, tenemos más posibilidades de ganar. Yo he cometido infinidad de errores, pero trato de ayudar a los formadores a que le respeten la cuna a los jugadores, a que sean gambeteadores, audaces, a que los centrales paren la pelota con el pecho y salgan jugando, porque esa es nuestra esencia… Por eso el potrero era tan importante. Porque nadie te daba directiva, nadie te daba órdenes. Nadie te hablaba de táctica ni de estrategia. Vos, jugando, tenías que ser mejor que el adversario y le ganabas.
-¿A qué edad hay que inculcarle cuestiones tácticas al jugador de fútbol?
-Alguien dijo que “al chico hay que mandarlo a disfrutar y a partir de los 14 o los 15 años, lo acomodamos en la cancha”. Hay que ayudar, hay que dejar ser. Yo sé que la ciencia se ha desarrollado maravillosamente y que la sociedad cambió, pero te pregunto: al fútbol, ¿no se sigue jugando 11 contra 11 en una cancha de 105 por 70 con una pelota y dos arcos? ¿Y qué cambió del juego, de la esencia? ¡No cambió en nada! Entonces, un formador, un entrenador, tiene que saber de fútbol y de futbolistas. Y después, toda la formación más completa que tenga, bienvenida sea. Pero lo primero, es lo primero.
-Posiblemente todo eso es lo que Menotti le inculcó a aquel equipo y por eso fueron campeones, hicieron historia y hoy se los recuerda…
Rubén Rossi, cuando jugaba en Colón, abrazado con Maradona y Carabelli, que en ese momento vestían la camiseta de Argentinos Juniors. Fue a los pocos días de la consagración de los tres en Japón.
-El otro día fui a la cancha de Argentinos Juniors y estuve con Carabelli, compañero mío en ese equipo de Japón y fuimos al museo del club. El me invitó porque me dijo que había una placa de él. ¿Sabes de qué era la placa?, de Los Cebollitas. Ese equipo estuvo cinco años invicto, pero de ese equipo, sólo dos llegaron a Primera: Carabelli y Maradona. ¿Saben lo que le quiero decir con esto?, que formación y resultado deportivo no van de la mano. No tiene nada que ver... Hay que formar jugadores ganadores, es lo que escucho todos los días. ¿Perdón? ¿Y cómo se hace eso? Vos tenés que tratar de que el chico cada día entienda más el juego, cada día resuelva más acciones, cada día lo comprenda mejor, detectar rápido cuál es su virtud y potenciársela. No es tan difícil.
-¿No creés que se piensa mucho más en defender que en atacar, hasta por una cuestión de supervivencia de los técnicos?
-El Flaco Menotti repetía una frase de Jorge Luis Borges: "La literatura es orden y aventura." Y el fútbol es lo mismo, es orden y aventura. Con el orden solo no hace nada y con la aventura sola tampoco, porque si cada uno hace lo que quiere, es imposible que salga algo bueno. Pero de ahí a exigirle a un chico de 9 años que tenga responsabilidad, no lo veo. Por eso, la exigencia tiene que llegar a los 16 o 17 años. Carlos Peucelle decía que “el fútbol no es un camino de rosas, como tampoco es la vida, pero de ahí a llevarlo a una exigencia desmedida es terrible”… Yo he visto en fútbol infantil que en vez de llevar 18 jugadores, llevan 14, porque muchas ligas obligan a hacer todos los cambios. Entonces, no los quieren llevar para no hacerlos jugar a todos y, por eso, perder el partido. ¿Qué valores transmitimos?, ¿cómo ayudamos al desarrollo integral del niño si lo único que nos importa es que gane?
Daniel Passarella, Juan Simón y Luis Galván
-¿Qué es lo que mirabas y si tenías la posibilidad qué era lo que hablabas con Passarella, que era el que jugaba en tu puesto en la mayor por aquellos tiempos, Rubén?
-Siempre lo admiré muchísimo, porque para mí fue uno de los mejores centrales que vi. En el uno contra uno era terrible, le pegaba la pelota con un fierro, tenía buen juego aéreo, era muy veloz. Hablaba mucho con él, sobre todo de la posibilidad de jugar un poco más adelantado para integrarme al mediocampo e iniciar la gestación. Lo tuve como un referente. Y además tuve la suerte inmensa de jugar al lado de dos centrales que, para mí, fueron maravillosos, como Juan Simón en el juvenil de Japón y con Luis Galván en Loma Negra y en la selección del interior.
-Ustedes eran muy jovencitos. ¿Cómo los educaba el Flaco Menotti?
-Siempre recuerdo que cuando jugamos el primer partido del Sudamericano en Uruguay, antes de ese Mundial en Japón, nosotros ganamos por goleada. Entramos al vestuario y empezamos a saltar y festejar. A todo esto, entra el Flaco Menotti, pone el dedo índice en forma de hacer silencio sobre su boca y dice: “Festejen eh, pero festejen para ustedes, porque acá al lado hay 16 muchachos que están tristes porque perdieron por goleada”... Eso es educar, eso es transmitir valores, principios e ideales.
-¿Qué sentía Rubén Rossi cuando se ponía la celeste y blanca?
-Cantar el himno era una cosa impresionante… Mis pensamientos iban siempre hacia el mismo lugar, hacia la canchita del puente de Barranquitas, a mis raíces, a mi familia, a esos pibes que corrían conmigo descalzos detrás de una pelota sin que nadie nos diera ninguna indicación.. Y ahí me decía: "¿Mirá adónde llegué?... Yo tuve la oportunidad de llegar al fútbol prácticamente desde la nada y desde esos valores, desde esos principios, desde esas formas… El Flaco Menotti me decía que yo era un “10” que jugaba de “6”….
"Un gramo de cerebro tiene más peso que 75 kilos de músculo"
-¿Qué opinás cuando se mencionan tantas veces los términos “intensidad” o “dinámica” en estos tiempos?
-El profe Fernando Signorini y él siempre dice que “un gramo de tejido cerebral, en fútbol, tiene más peso que 75 kilos de músculo”. ¿Crees que hay algún equipo de Primera División que esté mal físicamente?, ¡ninguno! Es una obviedad que, para jugar en la élite del fútbol, tengo que estar físicamente 10 puntos, pero nunca hay que olvidar que esa capacidad física que tengo que desarrollar, tiene que servir como sustento del conocimiento del juego... Maradona dijo una vez que “el Flaco Menotti nos hizo correr como alemanes y jugar como brasileños”.
-El Flaco lo mandó al profesor Pizzarotti a Europa para ver técnicas de entrenamiento que nos permitieran acercarnos, en lo físico, a lo que eran ellos…
-El tuvo la capacidad de darse cuenta de que el fútbol argentino necesitaba organización, trabajo a largo plazo y una preparación atlética que lo pusiera en el primer nivel para desarrollar el talento, pero no para que atente contra el talento. Hoy no se recupera la pelota y se lucha para jugar, pareciera que se juega para luchar. Y esta es una diferencia conceptual terriblemente importante.
-¿Qué es lo que te da bronca y te fastidia del fútbol argentino?
-Me da bronca la desorganización, me da bronca la poca importancia que se le da a las divisiones formativas, me dan bronca los dirigentes incapaces y siempre lo digo y, por eso, soy muy cuestionado: el 90 por ciento de los dirigentes del fútbol argentino son analfabetos en formación de futbolistas. ¡No tienen la menor idea!… Me da bronca que no se cuide y no se proteja la esencia de nuestro fútbol, nuestra idea. Entiendo a los chicos que se ponen la camiseta del Real Madrid o la del Barcelona. Pero que sepan que, en esos clubes, fueron grandes Di Stéfano y Messi, que nacieron acá… Atahualpa Yupanqui decía que para elogiar a los nietos no es necesario degollar a los abuelos. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad de mirar para atrás, no para la nostalgia barata sino para saber cómo fuimos grandes, no podremos proyectar lo que vendrá. El único futuro del fútbol está en su pasado.