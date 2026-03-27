Unión - Agropecuario, primera vez en la historia y pocos nombres en común

No hay muchos puntos en común entre Unión y Agropecuario, los rivales de este lunes en el Coloso del Parque Independencia por Copa Argentina. Y el dato principal es que será la primera vez, en la historia, que se enfrentarán, lo cual exime de mayores comentarios y convierte, al encuentro de 32avos de final de Copa Argentina, en un partido que no pasará desapercibido para ambas instituciones.
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Es cierto también que esta Copa Argentina permite que, de pronto, ocurran estas cosas. De todos modos, en el caso de Unión, su primer rival en esta nueva edición es un equipo de la categoría inmediata inferior. Y en el caso de superar esta instancia, tendrá que vérselas – si se da la lógica – con Independiente, club con el que ya Unión se ha enfrentado en Primera, en la B Nacional (el año del descenso del Rojo) y también en Copa Argentina (se cruzaron en 1969, cuando se inició la disputa de este torneo).
Ocho jugadores y un DT en común
Los únicos puntos en común entre Unión y Agropecuario son los jugadores que vistieron ambas camisetas. Y en este caso, hay uno que surge a simple vista, pues se trata de uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de la provincia de Buenos Aires: Alejandro Gagliardi, devenido en goleador del equipo de Carlos Casares.
Gagliardi llegó a Unión cuando el club estaba en el ascenso y ya lo dirigía Madelón. Fue en enero de 2014, jugó 11 partidos en el primer semestre, lo hizo como volante por derecha (generalmente) y no como delantero, había llegado libre de All Boys y se fue a mitad de ese año, justamente en el momento en el que se armó el equipo que luego consiguió el ascenso a Primera División. Sin dudas que en Agropecuario, con los 30 goles que lleva en 97 partidos, ha sido el mejor momento de este cordobés que ya sopló 36 velitas.
Siguiendo con los nombres en común, hay tres arqueros que defendieron ambos arcos. El más conocido para la gente de Unión, es Emanuel Trípodi. Pero además, hay que sumar a Martín Perafán y también a Federico Bonansea. En el caso de Trípodi, su permanencia en ambos clubes se dio en los extremos de su carrera: en Unión le tocó debutar en Primera (venía siendo convocado para las selecciones juveniles en ese entonces) y en Agropecuario atajó prácticamente en el final, cuando ya tenía 37 años.
El único defensor que vistió ambas camisetas, es alguien nacido futbolísticamente en Unión. Se trata de Cristian Wernly, un marcador lateral derecho de buenas condiciones, nacido en Esperanza y que jugó en Unión a principios de este siglo. Al "Chuly", el hincha de Unión lo tiene perfectamente identificado: era un marcador de punta con físico de marcador central.
Pasando al rubro mediocampistas, Emanuel Moreno, Martín Rivero y Brian Alvarez son los que coincidieron en ambos clubes. Rivero jugó en Unión apenas un puñado de partidos, pero tuvo mayor participación en Agropecuario. A Emanuel Moreno, nacido en Entre Ríos, lo hizo debutar el Turco Alí en la temporada 2009-2010 y luego ascendió con Kudelka en el 2011. Años más tarde le tocó jugar en Agropecuario durante dos temporadas. Y seguramente el nombre de Brian Alvarez pueda sonarle más familiar al hincha de Unión. Lo dirigió Madelón y hay una anécdota en la que se lo vincula: en el estadio José María Minella jugaban Boca y Unión un amistoso y Brian Alvarez fue titular pero se lesionó a los pocos minutos, ingresando Lotti en su lugar. Al partido lo terminó ganando Unión con dos goles de Lotti, que ya estaba cedido de palabra a Arsenal y Madelón frenó aquella operación para que el delantero siga en el plantel.
Hasta allí, el breve listado de jugadores en común, que se completa con un solo entrenador: José María Bianco. El “Chaucha” tuvo un paso muy fugaz por Unión. Cuando el club descendió, en 2003, fue contratado y armó ese plantel. Al quinto partido, con una victoria, dos empates y dos derrotas, fue despedido y allí se produjo la asunción de “Batata” Merlo como entrenador, luego fue la llegada de “Cachín” Blanco y, por último, la de la trilogía integrada por Miguel Oyeras, Marcelo Yorno y Marcelo López para salvar al equipo de la caída a la tercera categoría del fútbol argentino, cuando debió jugar una final por la permanencia ante Tristán Suárez.
Este lunes, cuando Sebastián Zunino dé el pitazo inicial a las 21.15 en el Parque Independencia, Unión y Agropecuario de Carlos Casares escribirán el primer capítulo de enfrentamientos en un historial que, hasta el momento, tiene la hoja de ambos clubes en blanco.