El lunes ante Agropecuario

Unión confirmó cuándo y cómo vende las entradas para la Copa Argentina

Este partido de 16avos de final se jugará en el Coloso del Parque y habrá 12.000 lugares para los hinchas del Tate. Se podrán comprar en boleterías del club el domingo y el mismo lunes. No se confirmó si habrá venta en Rosario.