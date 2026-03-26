Unión confirmó cuándo y cómo vende
las entradas para la Copa Argentina
Este partido de 16avos de final se jugará en el Coloso del Parque y habrá 12.000 lugares para los hinchas del Tate. Se podrán comprar en boleterías del club el domingo y el mismo lunes. No se confirmó si habrá venta en Rosario.
Una imagen que se repetirá entre el domingo y el lunes en las boleterías del 15 de Abril. Una multitud acompañará al equipo de Madelón a Rosario.
Este domingo y lunes se venderá, de manera física y en las boleterías de la sede de Unión, las entradas para el partido del lunes a las 21.15 en el Coloso del Parque Independencia entre Unión y Agropecuario de Carlos Casares, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Las entradas tendrán un valor de 50.000 pesos la popular, 70.000 pesos la platea y 40.000 pesos los menores, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral.
Será de la única manera (en forma física y en el club) que se venderán las entradas. Es posible, aunque esto no está definido aún, que también se vendan entradas en Rosario, algo que se informará en el caso de que esto se defina positivamente.
Unión tendrá 12.000 lugares para sus hinchas, entre generales (tribuna norte) y plateas (sector este) y la venta de las localidades se iniciará este domingo desde las 11 y se extenderá hasta las 18. Por su parte, el lunes también se venderán entradas, de 10 a 17, informando el club que se aceptarán efectivo, débito o transferencia con código QR como medios de pago.
Palacios por Solari
Julián Palacios se recuperó la lesión y retorna al equipo para el encuentro del próximo lunes en Rosario ante Agropecuario. Foto: Juan Manuel Foglia
En cuanto al equipo, la recuperación de Julián Palacios permite suponer que su ingreso y la salida de Solari será la única modificación que impondrá Madelón para jugar el encuentro del próximo lunes en Rosario.
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Tarragona y Estigarribia, serían, casi con seguridad, los once del Tate para jugar este encuentro por Copa Argentina ante el equipo de Carlos Casares que milita en la Primera Nacional y que este viernes jugará ante Ciudad Bolívar por el torneo de ascenso, con lo cual habrá que ver con qué formación afronta el compromiso ante Unión, que será, por otra parte, el primero de la historia entre ambos clubes.
El plantel de Unión se entrenará hasta el domingo por la mañana y en horas de la tarde viajará a Rosario para jugar el partido del lunes. Después regresará a Santa Fe y tendrá apenas tres días de preparación para disputar el encuentro ante Deportivo Riestra, que se jugará el Viernes Santo en el 15 de Abril, desde las 17.15.
Los próximos partidos
Luego del encuentro con Deportivo Riestra, Unión tendrá que viajar a La Plata a visitar a Estudiantes, que lo recibirá en el medio de dos partidos en seis días que tendrá por la Copa Libertadores de América.
Este partido en Uno, se jugará el sábado 11 de abril a las 17.15. Posteriormente, Unión recibirá la visita de Newell’s, el viernes 17 de abril a las 20.30 mientras que también se definió el partido siguiente, que será ante Vélez, en Liniers, el lunes 27 de abril a las 18.45. Solo quedará pendiente el día y horario para el compromiso ante Talleres de Córdoba, que fue el que se postergó debido al paro de actividades que decretó la Afa cuando la Justicia convocó a declarar a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino.