En el debut: Newell’s perdió con Acassuso y quedó afuera de la Copa Argentina

Newell’s volvió a tropezar en un momento delicado y esta vez el golpe fue de eliminación. El equipo rosarino perdió 2 a 0 con Acassuso este domingo por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y se despidió del torneo en su estreno, en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.
El conjunto de la Primera B dio una de las grandes sorpresas de la ronda inicial y avanzó a los 16avos de final. Los goles del triunfo fueron convertidos por Martín Schlotthauer en el primer tiempo y Nahuel Petillo en el complemento. Ahora, el ganador esperará por Gimnasia La Plata o Camioneros.
Martín Schlotthauer abrió el marcador en el primer tiempo para el equipo de San Isidro.
Golpe temprano y control del partido
Acassuso abrió la cuenta a los 20 minutos del primer tiempo. La jugada nació por la derecha, con una acción individual de Mario Hermoso, que logró desbordar y asistir a Schlotthauer. El delantero definió abajo y venció a Williams Barlasina para poner en ventaja al equipo de San Isidro.
Newell’s recién logró inquietar sobre el cierre de la etapa inicial, cuando Walter Núñez sacó un remate desde afuera del área que pasó cerca. Hasta ahí, la Lepra había mostrado pocas respuestas ofensivas y le costaba imponer diferencias frente a un rival que se sintió cómodo en el desarrollo.
En el segundo tiempo, el conjunto rosarino intentó adelantarse y generó algunas situaciones, entre ellas un tiro libre de Matías Coccaro y un cabezazo de Oscar Salomón que fue despejado sobre la línea. Pero cuando buscaba el empate, volvió a quedar expuesto.
Nahuel Petillo convirtió el segundo gol y selló la clasificación a 16avos de final.
Petillo selló la eliminación
A los 28 minutos del complemento llegó el segundo golpe. Barlasina no pudo controlar con firmeza un centro desde la izquierda y dejó una pelota suelta en el área. Nahuel Petillo apareció para empujarla de cabeza y estirar la ventaja de Acassuso en Rafaela.
Newell’s tuvo una chance más con Luciano Herrera, que desbordó por la izquierda y estrelló un remate en el palo. Fue una de las últimas oportunidades de un equipo que no encontró claridad, quedó expuesto en cada réplica y terminó consumando una eliminación inesperada en la primera ronda.
La derrota dejó a Newell’s fuera de la Copa Argentina apenas en su estreno y profundizó un arranque de temporada irregular. Del otro lado, Acassuso celebró una clasificación histórica y siguió adelante en uno de los torneos más propensos a los batacazos del fútbol argentino.