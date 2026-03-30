Batacazo en Rafaela

En el debut: Newell’s perdió con Acassuso y quedó afuera de la Copa Argentina

El equipo rosarino cayó 2 a 0 en el Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela y se despidió en 32avos de final. Schlotthauer y Petillo marcaron para el golpe de la noche.