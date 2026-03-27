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La cargada agenda que Newell’s y Central tendrán en abril

Los dos equipos rosarinos de primera división tendrán un apretado calendario a partir del primer fin de semana del mes que viene. Los “leprosos” tienen un anticipo este domingo, cuando enfrenten a Acassuso por Copa Argentina. Para los “canallas” será mucho más intenso por el arranque de la deseada Copa Libertadores