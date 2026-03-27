La cargada agenda que Newell’s y Central tendrán en abril
Los dos equipos rosarinos de primera división tendrán un apretado calendario a partir del primer fin de semana del mes que viene. Los “leprosos” tienen un anticipo este domingo, cuando enfrenten a Acassuso por Copa Argentina. Para los “canallas” será mucho más intenso por el arranque de la deseada Copa Libertadores
En el caso de Newell's, este domingo sí tendrá acción
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Apertura de primera división, que ocuparán todo el mes de abril. Newell’s y Central, como el resto de los equipos del campeonato argentino, siguieron muy de cerca el anuncio con el objetivo de diagramar toda la logística de la ardua competencia que se viene.
Los “leprosos” tendrán un adelanto este domingo por la noche, cuando enfrenten a Acassuso por los 32avos de final de la Copa Argentina, en cancha de Atlético Rafaela.
Para los “canallas”, todo será más intenso y apretado porque a partir de la semana que viene comienza la Copa Libertadores de América, una competencia que demanda mucho desgaste por la complejidad de los enfrentamientos y por los viajes al exterior.
Este fin de semana, que es el último de marzo, no habrá actividad en el torneo local debido a los partidos de la selección ante Mauritania y Zambia, ambos en la Bombonera de Buenos Aires, en el marco de la fecha FIFA.
También vale recordar que el Torneo Apertura tiene pendiente la fecha 9, que no se disputó por el paro decretado en su momento por la AFA. Ese asterisco se borrará recién en mayo.
En definitiva, la Liga Profesional publicó los días y horarios de los enfrentamientos de las fechas 13, 14, 15 y 16 del campeonato local, que prácticamente definirá las posiciones de las zona A y B.
En el caso de Newell's, este domingo sí tendrá acción.
Los ocho primeros de cada zona clasificarán a los play offs, que definirán el primer campeón argentino de la temporada 2026, antes del largo parate por el Mundial que se disputará a mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá.
En el caso de Newell's, este domingo sí tendrá acción. Jugará ante Acassuso, por los 32avos de la Copa Argentina, desde las 20.15 en el estadio “Monumental” de Rafaela.
El miércoles 15 de abril será su primer encuentro en el exterior: viajará a Asunción para chocar con Libertad de Paraguay, desde las 19.
Frank Kudelka no guardará nada y pondrá lo mejor que tiene en este encuentro, buscando confianza y funcionamiento para el equipo que viene de ganar su primer partido del año ante Gimnasia de Mendoza. Bastante más aliviado luego de esa necesaria victoria, Newell’s tratará de meterse en la siguiente instancia de la Copa.
Lo que resta del Apertura
Después de ese partido, la “Lepra” se meterá de lleno en la agenda del Apertura. Por la fecha 13, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 5 de abril (domingo de Pascuas) a las 20.30. Por la 14, recibirá a San Lorenzo el domingo 12 de abril a las tres de la tarde.
Por la fecha 15, el equipo de Kudelka visitará a Unión el viernes 17 de abril a las 20.30. Y por la jornada 16, Newell's será local de Instituto, el domingo 26 de abril a las 17.30.
Para Central el calendario será mucho más comprimido, ya que comienza su participación en la Copa Libertadores de América, que es el gran objetivo que tiene por delante en este 2026. En lo que respecta al Torneo Apertura, el próximo partido, por la fecha 13, será de local el sábado 4 de abril a las 21 ante Atlético Tucumán.
Por la jornada 14, el “Canalla” visitará a Huracán el domingo 12 de abril a las 17.30. Por la fecha 15, el conjunto de Almirón recibirá en el “Gigante” a Sarmiento, el domingo 19 de abril a las 20.30. Y por la 16, visitará a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 24 de abril a las 19.15.
En medio de esos encuentros del campeonato doméstico, estarán los exigentes duelos del Grupo H de la Libertadores. Central iniciará su camino en el “Gigante” de Arroyito el jueves 9 de abril a las siete de la tarde, recibiendo al cabeza de serie Independiente del Valle de Ecuador.
El miércoles 15 de abril será su primer encuentro en el exterior: viajará a Asunción para chocar con Libertad de Paraguay, desde las 19.
A Venezuela
En la tercera fecha del grupo, el equipo dirigido por Jorge Almirón y capitaneado por Ángel Di María también será visitante. Será el periplo más largo y agotador de todos, ya que el plantel deberá volar a Venezuela para enfrentar al debutante Universidad Central, en Caracas, el martes 28 de abril a las nueve de la noche.
Esa semana, el entrenador “auriazul” deberá rotar jugadores para evitar desgastes que pudieran ocasionar contratiempos.
Los tres últimos partidos del Grupo H de la Libertadores, que definirán los pases a octavos de final (primero y segundo) o la salida a un repechaje en Copa Sudamericana (tercero), serán en el mes de mayo.
El miércoles 15 de abril será su primer encuentro en el exterior: viajará a Asunción para chocar con Libertad de Paraguay, desde las 19.
El martes 5, a las 19, Central recibirá a Libertad. Luego hará lo propio con Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las siete de la tarde. Y cerrará visitando a Independiente del Valle, en otro largo viaje a Ecuador, el miércoles 27 de mayo a las 19.